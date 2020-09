Kultur Kultur Kjekke ting som skjer denne helga Kapittel-festival, tivoli og konserter... Vi er klare for helg! Publisert: 17. september 2020, 17:00 Tone Pedersen

Stein Torleif Bjella har solgt ut to konserter på Tou lørdag. Ikke billett? Da finnes det flere alternativer denne helga! 👇 FOTO: Gitte Johannessen / NTB

Denne guiden gjelder fra fredag 18. til søndag 20. september 2020.

Kapittel 2020

Hva: Festival

Hvor: Stavanger

Når: Ut uka

Kapittel, Stavangers internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, fyller 25 år i år - og det er jo en glede å se at en festival faktisk klarer å gjennomføre i «disse koronatider»!

Og det er mye kjekt på tapetet! Blant annet bokbad med komiker Else Kåss Komiker og journalist Benedicte Wessel-Hols, som er aktuelle med «Kan alle sjekke kalenderen?» (fredag kl.21). Eller psykolog Peder Kjøs som i sin ferske bok «Alene» utforsker hva ensomhet er (lørdag kl.12). Rasismedebatt med Sandeep Singh og Abubakar Hussain fra radioprogrammet «Med all respekt», blir nok også verdt å få med seg (lørdag kl.20)!

Se hele Kapittel-programmet her.

Tivoli!

Hva: Karuseller og sukkerspinn 🎪

Hvor: Paradis, Stavanger

Når: Fredag fra kl.16, lørdag og søndag fra kl.12

Man blir aldri for gammel for tivoli, hæ? Lunds Tivoli har landet i Paradis i Stavanger. Her kan du fly som en pilot i Go2Gate, nyte utsikten fra en fredefull tur i Pariserhjulet eller kjøre din egen taxi i New York Grand Central Terminal.

Quiz

Hva: Hjernetrim

Hvor: Checkpoint eller Cementen

Når: Fredag kl.19

Denne fredagen har du to quiz-valg: Cementen eller Checkpoint! Første sted blir det musikk+allmenn quiz (ti spørsmål og 10 sanger x 3 runder). På siste blir det tradisjonell allmennquiz (15 spørsmål x 3 runder).

Tur og yoga på Gramstad med Stavanger Turistforening

Hva: Gå, bøy og tøy

Hvor: Gramstadtunet hus og friluftslåve

Når: Lørdag kl.10–13

Komboen tur og yoga fungerer svært godt sammen, visstnok - og etter en lett spasertur i terreng, blir det yoga og enkle avspenningsøvelser. Turlengde og yoga-location avhenger av været. Ha på turklær og gode sko. Ta med yogamatte.

Pris DNT-medlem: 125 kroner. Ikke-medlem: 175 kroner.

Strandrydding

Hva: Clean shores!

Hvor: Breivika, Hundvåg

Når: Lørdag kl.13 - kl.16

Bli med Greenpeace og gjør Breivika great again! Ta med sekker og hansker selv - og ta hensyn til smittevern, selvfølgelig.

Aspherium live

Hva: Konsert, death metal

Hvor: Tribute, Julie Eges gate, Sandnes

Når: Lørdag kl.20, dørene åpnes kl.19

Aspherium fra Moss/Oslo har tatt turen til Sandnes. Dødsmetallbandet har med seg ferske låter fra den siste plata The Embers of Eternity, i tillegg til «gamle klassikere», skriver arrangøren.

CC:200/150. Aldersgrense: 18 år.

Musikkprat: Janove og pumpeorgelet

Hva: Nerding og kjærleik

Hvor: Folken, Løkkeveien, Stavanger

Når: Lørdag kl.15

Kaizers-vokalisten har hatt en spesiell forkjærlighet til pumpeorgel gjennom hele sin karrière. Og dette skal altså prates om, sammen med organist og komponist Nils Henrik Asheim.

Billett: 100 kroner. Gratis for dem med festivalpass til Kapittel/Norsk Orgelfestival.

Paint’n Sip @Fermenten

Hva: Maling og moro

Hvor: Fermenten, Stavanger øst

Når: Lørdag kl.16–18

En perfekt afterwork-aktivitet? Du får i alle fall instruksjon, maling, moro og alt av nødvendig utstyr inkludert i prisen. Og kunstverket - til odel og eie, of course. Det er bare til å rydde plass på den imaginære peishylla. Husk påmelding, og avbestilling seinest 48 timer før.

Pris: 395 kroner.

Brillejesus + Prikkedöden/Mona Krogh *UTSOLGT*

Hva: Konsert

Hvor: Folken, Løkkeveien, Stavanger

Når: Lørdag kl.21, dørene åpner 20

Stavangerbandet Brillejesus serverer selvironisk skranglerock, med låter som «Hytta til bestefar» «TV-serie» og «Kroppen min». Support er Stavanger-pønkerne fra Prikkedöden og Mona Krogh.

Aldersgrense: 18 år (eller med verge).

Stein Torleif Bjella Solo *UTSOLGT*

Hva: Konsert

Hvor: Tou, Maskinhallen, Stavanger øst

Når: Lørdag kl. 19 (ektstrakonsert) og kl. 22

Visekunstneren Stein Torleif Bjella har formidlingsevne som få, om noen, er i nærheten av her til lands, skriver arrangøren. Det blir sørgmodig glede og romantisk hjartesorg 💔 når han inntar scenen på Tou lørdag.

Kajakkurs

Hva: Grunnkurs hav

Hvor: Stavanger Kajakklubb, Kisteneset 15, Hundvåg

Når: Lørdag og søndag fra kl. 9–17

Dette er kurset for alle som ønsker å lære seg grunnleggende kajakkteknikker. Lån av kajakk, tørrdrakt, åre, vest, spruttrekk, neoprenhette, hansker og sko er inkludert i prisen.

Pris: 2000 kroner for medlemmer.

Brukt- og vintagemarked i Fargegata

Hva: Skattejakt

Hvor: Øvre Holmegate - aka Fargegata, Stavanger sentrum

Når: Søndag kl. 12

Finn brukte skatter som smykker, klær, sko, LP’er og mer. Hver søndag ut september blir det brukt- og vintagemarked i Fargegata!

Soppkontroll

Hva: Sjekk soppen din(!) 🍄

Hvor: Stavanger botaniske hage, Stavanger/Rogaland Arboret, Sandnes

Når: Søndag kl.14

Det er soppsesong, og Jærsoppen har gratis soppkontroll for alle som vil få sjekket fangsten - både i Stavanger og Sandnes!

