Kultur TV-serier Dagny med på «Hjem til jul»-moroa Det nærmer seg ny sesong av den norske Netflix-serien «Hjem til jul». Med på andre sesong ut er nykommerne Edward Schultheiss, Hermann Sabado og artisten Dagny Norvoll Sandvik. Publisert: 23. november 2020, 13:47

Slik er vi vant til å se artist Dagny Norvoll Sandvik. Men nå dukker hun opp som skuespiller i den nye sesongen av «Hjem til jul». Foto: Audun Braastad / NTB FOTO: NTB

Samtidig melder Netflix at Felix Sandman, Stian Blipp, Gabrielle Leithaug og Oddgeir Thune alle returnerer til skjermen i sesong to av «Hjem til jul».

Det er allerede kjent at Ida Elise Broch, Dennis Storhøi og Anette Hoff gjentar rollene sine.

Andresesongen av «Hjem til jul» lander i Netflix-utbudet 18. desember.

Artisten Gabrielle (t.h.) er også med i «Hjem til jul». Her sammen med skuespiller og hovedrolleinnehaver Ida Elise Broch. FOTO: Terje Bendiksby/NTB

Den siste episoden i sesong én ble avsluttet av at det ringer på døren. Men da Johanne går for å åpne, får ikke seerne se annet enn at hun smiler til den som står der ute.

Regissør for serien, som er blitt omtalt som en småfrekk sjarmbombe, og som var den første norskspråklige Netflix-serien noensinne, er Per-Olav Sørensen. Han er også med på manussiden – sammen med Julie Skaufel, Mattis Herman Nyquist og Miriam Larsen.

