Kultur Superhelter Wonder Woman tar sikte på skjermene «Wonder Woman 1984» får stuepremiere samtidig som den lander på kinoene. Publisert: 19. november 2020, 12:29 NTB

Løper til en skjerm nær deg: Gal Gadot i «Wonder Woman 1984». FOTO: Warner Bros Pictures / AP

Som Kinomagasinet skriver er store filmaktører på banen med nye avtaler som gjør at storfilmer vil komme raskere til strømmetjenestene – ettersom mange kinoer er koronastengt.

For filmbransjen er det mye positivt ved det å kunne slippe filmene på hjemmemarkedet i koronatiden, men mange ytrer bekymring for at dette vil føre til endrede kinovaner – på lang sikt.

Siste film ut til å ta sikte på hjemmemarkedet er uansett «Wonder Woman 1984», melder Warner Bros. Filmen vil slippes på den nye strømmetjenesten HBO Max samme dag som på kino, og datoen filmen melder seg til dyst er 25. desember 2020, melder insider.com.

«Det var ingen lett beslutning, og vi hadde aldri trodd at vi måtte sitte og vente på releasen så lenge – men covid-19 har virkelig skaket hele verden», skriver Gal Gadot på Instagram.

