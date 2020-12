Kultur Musikk Herman Flesvig kaller det «beklagelig» at så mange hører på musikken hans Humorkongen Herman Flesvig (28) er høyt på topplistene for 2020 hos både Spotify og YouTube med musikken fra «Førstegangstjenesten» – og det synes han dels er «beklagelig». Publisert: 06. desember 2020, 15:00 NTB

Herman Flesvig i «Førstegangstjenesten», som karakteren Ola Halvorsen. Hans hyllestlåt til hjemdrabantbyen Haugenstua er blant årets mest populære. FOTO: NRK

– Det er først og fremst utrolig at så mange lytter til det jeg lager, og det er på mange måter beklagelig med tanke på at jeg ikke er en artist, sier Flesvig, som ifølge Spotify likevel er henrykt over plasseringen.

Haugenstua

Det er låten «Haugenstua» som har gitt ham svært mange lyttere i ulike kanaler. Den er rollekarakteren Ola Halvorsens «hyllest» til drabantbyen sin, og stammer opprinnelig fra NRKs populære humorserie «Førstegangstjenesten» før den ble innspilt i full lengde.

Herman Flesvig var eneste norske navn på strømmetjenesten Spotifys liste over de ti sangene vi lyttet mest til i 2020, og kom på en femteplass på «Haugenstua».

– Jeg setter veldig stor pris på plasseringen, men kommer nok alltid til å ha hovedfokuset på humor og skuespill, sier Flesvig i en uttalelse.

På YouTubes liste over de ti mest sette klippene i Norge i 2020, kom humoristen på en tredjeplass med «Haugenstua»-videoen han delte på sin kanal med bare et bilde – og sangen.

Musikk-elsker

Selv hyller Herman Flesvig norske artister.

– Personlig hører jeg mye på musikk, og det er en stor del av min hverdag. Jeg syns det er vanvittig mange gode norske artister. Og jeg har veldig respekt for det arbeidet de gjør. For min del har det vært mer en avkobling fra jobb å gå i studio med produsent Anders Nilsen, sier Flesvig.

Nilsen har vært om bord på Spellemanns-nominerte sanger i kategorien Årets låt som «Salsa Tequila» i 2015, «Sommerkroppen» som vant i 2018, og «Raske Briller» i 2019. Kanskje byr «Haugenstua» på en ny sjanse.

– Et klassisk scenario er at Herman er litt rastløs og freestyler noe gøy, og så snekrer jeg det sammen, har Nilsen, som også tro til med Flesvigs andre låt fra NRK-serien, «Satsebrakka 2020», fortalt til Byas tidligere.

Herman Flesvig topper også listen over de mest strømmede podkastene i Norge på Spotify. Det er med «Friminutt», som Flesvig lager sammen med komikerkollega Mikkel Niva.

