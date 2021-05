Kultur Moter og Modeller Billie Eilish åpner om hvorfor hun alltid brukte for store klær – kaster dem for motebladet Vogue Billie Eilish er å se på forsiden av britiske Vogue – med et oppsiktsvekkende bilde langt fra imaget hun hittil har vist frem. Publisert: 03. mai 2021, 13:34

Forsiden av britiske Vogue viser Billie Eilish slik fansen aldri har sett henne før – og som er hennes egen idé. FOTO: Vogue / Handout

Med korsett fra Gucci og sin nye blonde frisyre er hun ifølge E! News nærmest ugjenkjennelig. Og det var Billie Eilish selv som hadde visjonen til billedserien, der hun lot seg inspirere av klassiske pinupbilder fra gamle dager.

– Jeg føler meg mer som en kvinne, på et vis, sier den 19 år gamle superstjernen i intervjuet med juniutgaven av Vogue om de nye, blonde lokkene – som også sees på omslaget til den kommende andreplaten. Da hun inntok forsiden av Vogue i fjor, var det med signatursveisen i svart og grønt og de karakteristiske, oversize antrekkene hun har brukt i flere år. Det forklarte hun ifølge The Guardian slik i en annonse for Calvin Klein:

– Jeg ønsket aldri at verden skulle vite alt om meg. Det er derfor jeg bruker store, uformelige klær. Ingen kan ha en mening fordi de ikke har sett hva som er under, vet du? Ingen kan «å, hun er tynn, hun er tykk, hun har en flat rumpe, hun har en feit rumpe». Ingen kan si noe om det fordi de ikke vet det, het det fra Eilish i 2019.

LES MER: Slik vil Marte (32) fra Storhaug utfordre kroppsidealet: – Jeg vil leve uten skam

Slik ser albumomslaget til Billie Eilish' kommende langspiller ut. De nye, blonde lokkene begeistrer fansen: Da hun delte det første bildet av dem på Instagram, satte bildet rekord med å nå én million likes på seks minutter, skriver Vogue. FOTO: Skjermdump

I det ferske Vogue-intervjuet sier hun at hovedårsaken til depresjonen hun slet med, var at hun ikke likte kroppen sin – og hatet særlig magen sin. Derfor ble det korsetter til Vogue-bildene. Hun understreker at det å vise kroppen og huden sin – eller ikke – ikke bør frata noen respekten.

– Det handler om hva som får deg til å føle deg bra. Hvis du vil operere, gå til kirurgen. Hvis du vil ha på deg en kjole som noen synes at du ser for stor ut i, så gi faen. Hvis du føler at du ser bra ut, ser du bra ut, sier Billie Eilish nå – og understreker på Instagram:

– Jeg elsker disse bildene og jeg elsket dette fotoopptaket Gjør det du vil når du vil.

LES MER: Strømmetjeneste klar med film om Billie Eilish – skal også opp på kino

Billie Eilish slo gjennom tidlig, allerede før hun var 18 år hadde hun en rekke listetopper, nominasjoner og priser å vise til. FOTO: DANNY MOLOSHOK / X01907

Hun er ute med en ny singel, kalt «Your Power», som tar et forhold preget av seksuelt misbruk, tvang og kontroll mellom en eldre mann, som tekstene antyder enten er musiker eller skuespiller, og en ung kvinne. I Vogue-intervjuet hevder Eilish at alle hennes jevnaldrende, enten de er i eller utenfor musikkbransjen, har opplevd noe lignende.

– Jeg vet ikke om én jente eller kvinne som ikke har hatt en merkelig eller virkelig stygg opplevelse. Og menn også – unge gutter blir utnyttet hele tiden, sier hun.

Publisert: 03. mai 2021, 13:34