Kultur Stavanger Halloween-helg: Kjekke ting som skjer i Stavanger og Sandnes Denne helga er det selvfølgelig mye skrekk og gru - tillegg til en god del andre ting som skjer. Bare husk én meter og antibac, så blir dette ei fin-fin halloween-helg! Publisert: 29. oktober 2020, 10:34 Tone Pedersen

Det er mange halloween-events denne helga. 🎃 FOTO: NTB (illustrasjon)

Denne guiden gjelder fra fredag 30. oktober til søndag 1. november 2020.

Second-hand marked m/halloween-twist

Hva: Bruktmarked

Hvor: KRA (Kunst Rom Arbeid), Verven 24A, Stavanger

Når: Fredag kl.10–22

Mangler du kostyme til årets halloween feiring? Trenger du en bærekraftig oppdatering av klesskapet? Da er dette stedet å være, ifølge arrangøren. Det loves halloween-vibes, kostymer, vegan pumpkin spice chai latte(!), og et hav av second-hand skatter.

Grøss på gravhaugen

Hva: Grøssemegtu

Hvor: Jernaldergården, Madlamarkveien 152, Stavanger

Når: Fredag kl.18–22, dørene åpnes 17.30

Det spoles tilbake til år 536 og en «fimbulvinter» som varte i tre sammenhengende år uten sommer. Jotner, troll og andre mytiske vesener våkner til liv på Jernaldergården. Tør du ta turen?

Aldersgrense 18 år. Pris: kr. 160 (begrenset antall billetter), med påmelding.

Halloween @Finkel

Hva: Grøss og noe i glasset

Hvor: Finkel, Øvre Holmegata aka Fargegata, Stavanger

Når: Fredag og lørdag fra kl.18

Utestedet i Fargegata har gjort om Finklasmauet til en skummel bakgate for anledningen. Det blir haloween-stemning hele helga. Se opp for skumle gjenstander og grøssende historier fra baren...

Stavanger Cocktail Week

Hva: Drinks

Hvor: Utesteder i Stavanger sentrum

Når: Ut uka

Cocktail Week 2020 arrangeres i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger denne uka. Målet er å skape mer forståelse for drinkkulturen og trekke folk til utestedene også i uka.

I Stavanger er disse utestedene med: Werners Dilemma, Backstage, Bar Bache, Harry Pepper, Frøken Pil, Rabalder, Bardello, Newsman, NB Sørnense, Burgers & Beers, Bar Negroni, Gossip og Broremann Bar.

Fredagsquiz @Cementen

Hva: Allmennquiz

Hvor: Cementen, Stavanger sentrum

Når: Fredag kl.20.30

Tre runder á 15 spørsmål. Hvem er det beste laget?

Truls Svendsen - fra Æ til Å *UTSOLGT*

Hva: Humorshow

Hvor: Kuppelhallen, Stavanger konserthus

Når: Fredag og lørdag, 18.30 og 21.00

Fire ganger utsolgt. Truls Svendsen har gjort karriere av å være profesjonelt udugelig - og har det helt topp. Som en moderne Askeladd virrer han av gårde mot nye eventyr og denne gangen blir det et helt show, skriver arrangøren.

Halloween weekend @Heidi’s

Hva: Afterskilloween

Hvor: Heidi’s Bier Bar, Vågen, Stavanger

Når: Fredag og lørdag, kl.21

Dørene åpnes for (sittende) halloween-fest, og alle gjester oppfordres til å ta på seg det skumleste de har.

Aldersgrense: 20 år. CC: 100 kroner.

Alf & Werner’s Halloween

Hva: Mer halloween-fest

Hvor: Alf & Werner, Vågen, Stavanger

Når: Fredag og lørdag fra kl.22

Det loves en grøssende god helg, med premier til topp 3 beste kostymer, livemusikk og DJ!

Aldersgrense 20 år. CC: 100 kroner.

Reperasjonskafé i Sandnes sentrum

Hva: Fiks greiene dine

Hvor: Sandnes bibliotek, Elvegata 27, Sandnes

Når: Lørdag kl.10.30

En gjeng med kompetente frivillige sitter klare til å reparere både leker, klær og duppeditter. Helt gratis!

Julebryggspranget i Fargegata *UTSOLGT*

Hva: Mini-ølfestival

Hvor: Øvre Holmegata aka Fargegata, Stavanger sentrum

Når: Lørdag fra kl.14

Mini-ølfestivalen i Fargegata har tatt over for den faste julebryggsmakingen utestedene i Øvre Holmegate har hatt, for en mer koronatilpasset pub-til-pub-runde.

Halloween @Dale

Hva: Bål og aktiviteter for store og små

Hvor: Herlige Dale kafé, Daleveien 588, Sandnes

Når: Lørdag kl.17

Bålet fyres opp og det er aktiviteter for store og små. Ta med trommer, sangstemme, fortellinger - og sitteunderlag - til samling rundt bålet! Husk varme klær. På grunn av koronasituasjonen blir kvelden feiret ute, skriver arrangøren.

Thriller Night: Apocalypse @Hygge

Hva: Halloween-fest

Hvor: Hygge, Steinkargata 5, Stavanger sentrum

Når: Lørdag kl.19

Forrige års halloween-feiring var visstnok suksess, og i år blir temaet «apocalypse»! Pris deles ut til beste kostyme, så dress to kill!

Aldersgrense 18 år. Gratis inngang.

Litt. Sandnes: Eventyreren Samuel Massie

Hva: Foredrag: «Kan jeg, så kan alle!»

Hvor: Sandnes bibliotek, Elvegata 27, Sandnes

Når: Søndag kl.13.30

Eventyreren og tv-verten Samuel Massie var den skoletrøtte skulkeren som dro til Antarktis med Berserk - bare 18 år gammel, og havnet midt i sitt livs drama. Det ble medieoppmerksomhet uten like. Hvordan klarte han å snu det negative i livet til noe positivt - og hvordan har erfaringene påvirket ham?

Litt Sandnes er gratis for elever og studenter (men husk å reservere plass likevel). Ellers må man ha gyldig festivalpass (kr.400) eller dagspass (kr.150).

Halloween-karaoke @FrøkenPil

Hva: Syng med den stemmen du har!

Hvor: Frøken Pil, Østervåg 37, Stavanger

Når: Søndag kl.20

Også Frøken Pil har pyntet til halloween, og avslutter helga med halloween-karaoke. Det blir halloween-meny, skumle bartendere - og selvfølgelig mye snop og musikk!

