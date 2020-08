Kultur Festival Her er programmet til årets fadderfestival Fadder 2020 blir annerledes, men det blir i alle fall festival. Slik ser programmet ut. Publisert: 05. august 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik så det ut på første dag av Fadderfestivalen i fjor. I år blir det derimot betydelig færre folk på campus av hensyn til smittevern. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Se hele programmet nederst i saken.

Fadderfestivalen begynner mandag 10. august. Da skal nye og gamle studenter ønskes velkommen, men det blir ikke helt som før.

Koronautbruddet fører til en annerledes feiring av at studenttilværelsen begynner igjen.

Fadderukene har skapt bekymring hos Folkehelseinstituttet, men faddersjef Una Ruzic har understreket at arrangementet skal være trygt, til tross for at det ventes nærmere 3000 deltakere.

– De store gruppene kommer til å bli delt inn mange mindre grupper. Fadderlederne er godt informert om dette, og vi vil sørge for at de er oppdatert på det siste når det kommer til smittevern, sa hun til Byas forrige uke.

FAKTA: Smitteverntiltak under Fadder 2020 Alle arrangementer kan maks ha 200 deltakere. I noen tilfeller vil antallet kun være 100.

Faddergruppene kan ikke bestå av flere enn 20 personer.

Det legges i mindre grad opp til fest, men flere sosiale aktiviteter som stand up, bowling og kinovisninger.

Arrangementer holdes flere ganger. På denne måten kan flere publikummere få med seg opptredenen, uten at det er for mange i salen.

Skjenkeområder blir utvidet. Få gjester får mer plass.

Det vil være antibac tilgjengelig og vektere som passer på at avstandsregler blir overholdt.

Fadderstyret skal ha møter med skjenkekontrollen før festivalstart.

Her er programmet for Fadder 2020. Endringer kan forekomme og vil i så fall bli publisert på Fadders egne nettsider.

Mandag 10. august

12.00: Offisiell semesteråpning 2020 (nettarrangement)

12.00: Stand up paddleboard på Solastranden (det blir arrangert transport fra campus)

14.00: Rebusløp på campus

17.00: Tappetårnet åpner

18.00: Musikkquiz på Folken

21.00 Musikkquiz på Folken

På Folken blir det både quiz og konserter, men med avstand. Konserter vil også arrangeres to ganger, slik at flest mulig kan få dem med seg. FOTO: Jarle Aasland

Tirsdag 11. august

12.00: Stand up paddleboard på Solastranden (det blir arrangert transport fra campus)

12.00: Kanonballturnering

14.00: Rebusløp på campus

17.00: Tappetårnet åpner

18.00: Bowling, møt opp på Lucky Bowl i Stavanger sentrum

18.00: Konsert på Folken (med SPACECOWBOY, WONDER THE BOY og SAFARIO)

21.00: Konsert på Folken (med SPACECOWBOY, WONDER THE BOY og SAFARIO)

22.00: Afterparty på Alf & Werner

Onsdag 12. august

12.00: Stand up paddleboard på Solastranden (det blir arrangert transport fra campus)

17.00: Tappetårnet åpner

18.00 Hypnoseshow med Torgrim Holte på Clarion Hotel i Arne Rettedals gate.

18.00: Bowling, møt opp på Lucky Bowl i Stavanger sentrum

18.00: Konsert på Folken (med AL-AMIN, BRITZ og P-FLOW)

21.00: Hypnoseshow med Torgrim Holte på Clarion Hotel i Arne Rettedals gate.

21.00: Konsert på Folken (med AL-AMIN, BRITZ og P-FLOW)

22.00: Afterparty på Alf & Werner

Torsdag 13. august

17.00: Tappetårnet åpner

17.00: Rebus-Pub Crawl i Stavanger sentrum

18.00: Filmvisning på Stavanger kino

18.00: Konsert på Folken (med KØBBER, SEBASTIAN ZALO og B-BOY MYRHE)

21.00: Filmvisning på Stavanger kino

21.00: Konsert på Folken (med AL-AMIN, BRITZ og P-FLOW)

Fredag 14. august

16.00: Treningsøkt med FunkyTwins på gressplenen utenfor SiS Sportssenter

17.00: Tappetårnet åpner

18.00: Filmvisning på Stavanger kino

19.00: Konsert på Folken (med AVGVSTVS og AMARA)

21.00: Filmvisning på Stavanger kino

22.00: Konsert på Folken (med AVGVSTVS og AMARA)

Lørdag 15. august

09.00: Tur til Preikestolen (bussene går fra campus)

14.00: Swapshop - gjenbrukssalg av klær og sko på campus

