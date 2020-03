Kultur Underholdning 7 filmer du bør se: I disse filmene rocka jentene hovedrollen Psst... det er ikke utelukkende romantiske komedier. Vi lover at også menn vil digge disse filmene (og damene). Publisert: 08. mars 2020, 15:00 Mia Moen Grendal

Vi glemmer aldri Natalie Portman i «Black Swan». Få seks andre tips til filmer med fantastiske kvinnelige hovedroller under! FOTO: Filmweb

Lite å gjøre i dag? Hvorfor ikke feire Kvinnedagen med å se på en film med en dame som virkelig har guts?

Vi har snakket med Karoline Harstad Jensen som har studert film på NTNU og nå jobber i Miso Film.

Hun har anbefalt 7 filmer som har kvinner som har guts til å gønne på!

Joy (2015)

Regi: David O. Russel

Sjanger: Drama

Jennifer Lawrence er ung, men allerede en av Hollywoods største stjerner. FOTO: Filmweb

Oscar-vinner Jennifer Lawrence portretterer i denne filmen entreprenøren og businesskvinnen Joy Mangano - kvinnen som fant opp en nyere og mer praktisk versjon av moppen, kalt Miracle Mop. Med et fantastisk pågangsmot og en evne til å reise seg etter nederlag er dette en spesielt inspirerende historie.

– Jennifer Lawrence er en fantastisk skuespiller! Joy går sin egen vei og har store visjoner. Hun har skikkelig stå-på vilje og gir seg virkelig ikke. Sånne damer liker jeg!

Black Swan (2010)

Regi: Darren Aronofsky

Sjanger: Drama, Thriller

Ballettdansere er ikke så sarte som man skulle tru... FOTO: Filmweb

Den unge og talentfulle ballerinaen Nina (Natalie Portman) kjemper for å kapre rollen som prima ballerina i oppsetningen av Swan Lake hos en New York ballett. Når konkurrenten Lily (Mila Kunis) dukker opp må Nina gjøre alt i sin makt for å overbevise om at hun kan ta rollen som både den uskyldige hvite svanen, i tillegg til den farlige, sensuelle sorte. Dette viser seg å bli en hennes livs prøvelse.

– Dette er en veldig bra film. Nina jobber hardt mot et mål, og det er motiverende å se selv om det går litt for langt i denne filmen. Gjennom filmen løsriver hun seg også fra morens overbeskyttende hånd, og blir selvstendig. Hun øver og øver og øver for det hun vil få til.

The Devil Wears Prada (2006)

Regi: David Frankel

Sjanger: Komedie, Drama

Fra usikker jente til sterk kvinne! FOTO: Filmweb

Nyutdannede Andrea Sachs (Anne Hathaway) drømmer om å jobbe som seriøs journalist i New York, men ender istedenfor opp som personlig assistent for Miranda Priestly (Meryl Streep) – den mektige og hensynsløse sjefsredaktøren for motebladet Runway. For å gjøre fremskritt på jobb må Andrea sette Miranda framfor alt annet, og Andrea blir stilt overfor en rekke tøffe valg.

– Denne filmen har jeg sikkert sett 10 ganger! Andrea utvikler seg fra å være en usikker jente til å bli en sterk kvinne. Der er så gøy å se hvor hardt hun jobber for å gjøre det bra og få tak i drømmejobben. De gangene jeg har sett den får jeg et kick og blir inspirert til å gjøre det samme!

Zero Dark Thirty (2012)

Regi: Kathryn Bigelow

Sjanger: Drama, Thriller

GIRLPOWER: Damer som gjør det bra i mannsdominerte verdener, altså! FOTO: Filmweb

CIA-agenten Maya har i flere år jobbet intenst for å finne Al Qaeda lederen Osama Bin Laden. Når hun mener hun er på sporet av han må hun gjøre alt i sin makt for å overbevise sine kolleger for å få satt i gang en aksjon. Til slutt får hun viljen sin, og i 2011 blir et U.S Navy SEAL team sendt ut for å drepe Bin Laden da hun mener hun er sikker på hvor han gjemmer seg. Denne spenningsfylte filmen er basert på den sanne historien om hvordan CIA-agenten nektet å gi opp håpet om å få tak i terroristen.

– Det som er så imponerende med hovedkarakteren er at hun på en så mannsdominert arbeidsplass ikke gir seg, og kjemper med klør for det hun tror på og mener er riktig, til tross for at hun ikke blir trodd på. Mange ville kanskje gitt opp, men ikke Maya. Og det at hun i tillegg har så rett i filmen, og at det er med på å få tak i Osama Bin Laden er skikkelig girlpower.

Gone Girl (2014)

Regi: David Fincher

Sjanger: Krim, Drama, Thriller

SPENNENDE: Gode thrillere får vi aldri nok av! FOTO: Filmweb

Når Amy Dunne (Rosamund Pike) forsvinner på sin 5 års bryllupsdag blir livet til hennes ektemann Nick Dunne (Ben Affleck) snudd på hodet. Ettersom etterforskningen pågår viser det seg at deres perfekte ekteskap ikke var så perfekt likevel. Denne filmen er en utmerket thriller med fremragende skuespillerprestasjoner av Rosamund Pike, som spiller den tilsynelatende uskyldige, men sterke og løsningsorienterte kvinnen.

– Dette er en utrolig spennende psykologisk thriller som utfordrer deg til siste slutt. Man vet aldri hvem man skal heie på. Amy Dunne er en så fascinerende karakter – utspekulert og smart. Hun imponerer veldig. Når hun bestemmer seg for noe går hun all in.

Mulan (1998)

Regi: Tony Bancroft, Barry Cook

Sjanger: Animasjon, Eventyr, Action

Mulan var nok manges favoritt da de var små. Snart kommer den som live action-film! FOTO: Filmplakat

Dette var min favorittfilm da jeg var liten! Mulan er så tøff.

Med inspirasjon fra et gammelt kinesisk sagn ble Disney-filmen om ungpiken Mulan laget. Når hennes far blir kalt inn til krig mot de grusomme hunerne, velger hun å utgi seg for å være en gutt for å ta hans plass. Hennes forfedre prøver å forhindre dette med å sende den lille dragen Mushu for å hente henne hjem. Mushu ser seg nødt til å endre taktikk når han oppdager at Mulan ikke kan overtales, og hjelper henne så i forberedelsene til krigen. Denne familiefilmen viser en ekte kvinnelig actionhelt!

– Dette var min favorittfilm da jeg var liten! Mulan er så tøff. Hun lever i et samfunn der kvinner ikke får dra i krig, men vil gjøre alt for å redde sin far. Og det viser seg at hun blir den som redder hele Kina! Det blir ikke tatt godt i mot når det avsløres at hun er jente, men når hun viser hva hun er god for får hun til slutt den respekten hun fortjener!

Mulan kommer også som live action-film senere denne måneden: Premiere 25. mars! Se traileren her:

The Help (2011)

Regi: Tate Taylor

Sjanger: Drama

TRIST: Men kjempefin...! FOTO: Filmweb Filmweb

Sositetsjenta Skeeter Phelan (Emma Stone) returnerer på 60-tallet til Mississippi etter å ha fullført college. Når hun bestemmer seg for å intervjue svarte kvinner om deres liv som hushjelper for hvite familier, skaper det oppstyr. Hun nekter likevel å gi seg, og er fast bestemt på å få fram historiene til de hardtarbeidende kvinnene. Til tross for at hennes vennskap og forhold står på spill, vil ikke Skeeter la dette stoppe henne.

– The Help er en trist, men kjempefin film. Arbeidet til Skeeter påvirker flere liv i stor grad. Hun er en utrolig sterk person, med ambisjoner om å jobbe og få til noe annet i livet enn å være en fin frue som går i selskaper og er hjemmeværende. Skeeter er en selvstendig kvinne som ser på alle med likeverd. En inspirerende historie.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen med tanke på nye lesere.

Publisert: 08. mars 2020, 15:00