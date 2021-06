Kultur TV-serier Siste «Mare Of Easttown»-episode satte seerrekorder på HBO Siste episode ut av «Mare Of Easttown», der Kate Winslet spiller politietterforsker, satte flere rekorder for HBO og HBO Max. Publisert: 02. juni 2021, 10:47 NTB

– Jeg savner Mare allerede. Jeg føler det som om jeg er i sorg, sier Kate Winslet, som gjerne vender tilbake for en andre sesong av «Mare Of Easttown» – dersom serieskaper Brad Ingelsby kommer opp med rette ideen. FOTO: AP

Deadline melder om fire millioner seere i langhelgen som var, der mandag var helligdag i USA. Nær tre millioner av dem benket seg på søndag kveld – da syvende og siste episode ble lagt ut. Det er det største seerantallet serien har hatt både lineært og digitalt.

Avslutningsepisoden satte også rekord som den mest sette episoden av en originalserie på HBO Max det første tilgjengelige strømmedøgnet, og danket dermed ut «The Undoing» og «The Flight Attendant».

«Mare Of Easttown» er også eneste serie sammen med «The Undoing» i HBOs historie som har sett seertallene øke uke for uke. Man forventer at antall seere vil fortsette å øke i tiden fremover.

Kate Winslet avslørte nylig overfor New York Times at hun insisterte på at rollekarakteren hennes skulle se så uglamorøs ut som mulig. Målet hennes var at Marianne «Mare» Sheehan skulle se ut som en ekte, middelaldrende kvinne. Så da regissør Craig Zobel sa at hennes noe bulende mage kunne digitalt fjernes fra sexscenen med motspiller Guy Peace, sa Winslet «ikke prøv deg».

Reklameplakaten sendte hun i retur to ganger fordi de hadde retusjert den for mye. Hun skal ha sagt «jeg vet akkurat hvor mange rynker jeg har ved siden av øyet mitt, så vennligst sett dem på plass igjen».

– Hør her, jeg håper at fordi jeg spilte Mare som en middelaldrende kvinne – jeg fyller 46 år i oktober – så tror jeg folk tok til seg denne karakteren slik de har gjort fordi det ikke er noen filtre. Hun er en fullt fungerende, men langt fra feilfri kvinne med en kropp og et ansikt som beveger seg på en måte som er synonymt med hennes alder og hennes liv og hvor hun kommer fra, sier Winslet, som allerede savner å spille Mare.

Hun vender gjerne tilbake for å spille Mare i en sesong nummer to, men ifølge IndieWire har ikke serieskaper Brad Ingensby helt bestemt seg. Han tenkte hele tiden på at dette kun skulle vare én sesong, men gir TV-fansen et lite håp:

– Jeg vil vurdere det dersom jeg får en god idé, og er overbevist om at jeg kunne yte rettferdighet mot karakterene og verden og også fansen som har omfavnet showet. Så aldri si aldri.

Publisert: 02. juni 2021, 10:47