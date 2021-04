Kultur Sosiale medier Juliane ute med ny singel: – Blitt «trendy» å være trist Juliane Lind har kommet med singelen Sad before it was cool. Den er et slags opprør mot at det er «trendy å være trist», ifølge artisten. Oppdatert: 16. april 2021, 12:17 Oda Bjønnes Hanslien

Tittelen til Julianes ferske låt handler om at mange påberoper seg lidelser de kanskje ikke har. FOTO: Daniella Angela Cruzobi

– Jeg har hengt meg litt opp i det, fordi folk gjør ikke dette når noen har en fysisk sykdom. Altså du går ikke rundt og sier at du har sykdommer du ikke har.

Diagnoser i dagligtale

Lind reagerer blant annet på bruken av ord som «angst» og «depresjon».

– Jeg føler at det er mange som bruker diagnoser i daglig tale, uten at de vet hva sykdommen er. For eksempel så sier jo folk hele tiden at de har «angst». Liksom sånn «jeg får helt angst av dette» - men nei, du gjør faktisk ikke det. Du blir bare litt stressa.

Lind forteller om kjendiser som legger ut om sine psykiske lidelser på sosiale medier, der barn og unge kan se det.

Hun synes åpenhet er bra, men tror kanskje det kan bli for mye, og at mange blir negativt påvirket av det.

– Jeg er veldig for åpenhet, men jeg føler at i sosiale medier så kan det bli litt glorifisert. Det har jo vært mye snakk i Norge nå om at du må ha en sånn historie for å komme på «Lindmo».

Juliane Lind fra Madla har skrevet sangen «Sad before it was cool» sammen med Espen Gulbrandsen. FOTO: Daniella Angela Cruzobi

Trist kjærlighetssang

Men egentlig er sangen som heter Sad before it was cool, en kjærlighetssang. En trist kjærlighetssang, påpeker artisten.

Hvorfor er den trist?

– Fordi den handler om å fortelle noe til noen, men ikke få den responsen du ville ha. Eller at du forteller noen alle hemmelighetene dine og så forteller de dem videre til alle.

Er dette noe du har opplevd selv?

– Jeg tror dette er noe alle har opplevd til en viss grad, å stole på noen og så bli lurt.

«Sad before it was cool» ble sluppet fredag 16. april. FOTO: Daniella Angela Cruzobi

– Jeg vil at folk skal tenke at det er en fin sang

Lind samarbeidet med Espen Gulbrandsen om teksten til sangen. Det er også Gulbrandsen som har produsert låten.

– Jeg begynte å skrive låten selv. Når jeg hadde kommet halvveis, tok jeg kontakt med Espen Gulbrandsen og så skrev vi den ferdig sammen, sier Lind.

Når Lind skal skrive sanger, så henter hun fram notater fra både mobil, pc og overalt, forteller hun. Det var ikke noe spesielt som fikk henne til å skrive akkurat denne låten.

– Jeg er en sånn person som kan tenke på ting ikke trenger å være aktuelt nå. Jeg kan dra fram ting som skjedde for fem år siden og skrive om det.

Hva håper du at folk skal tenke når de hører sangen?

– Først og fremst så vil jeg at de skal tenke at det er en fin sang. Så tenker jeg jo at hvis det er noen som kjenner seg igjen i noe og kan finne litt trøst i det, så er det fint.

Publisert: 16. april 2021, 11:57 Oppdatert: 16. april 2021, 12:17