Syndromet som Billie Eilish og Tix har til felles Billie Eilish røper at det å leve med Tourettes syndrom kan være «svært utmattende» i et nytt intervju. Publisert: 25. mai 2022, 11:29

Billie Eilish gikk ut med sin Tourettes-diagnose i 2018, men i David Lettermans nye Netflix-serie snakker hun for første gang mer ut om hvordan det er å leve med syndromet.

Den 20 år gamle verdensstjernen opplevde å få tics mens kameraene rullet og gikk da hun gjestet David Lettermans programserie «My Next Guest Needs No Introduction» på Netflix.

– Filmer du meg lenge nok, vil du få se mange tics, forteller Billie Eilish ifølge BBC.

Hun delte hvordan hun ikke opplever å få tics når hun opptrer, og at mens noen spesielle tics har forsvunnet over tid, forekommer andre på regelmessig basis.

– Dette er ting du ikke ville legge merke til om du bare pratet med meg, men for meg selv er de svært utmattende.

Den amerikanske ungjenta sier hun «virkelig elsker» å snakke om sine erfaringer med Tourettes, men erkjenner at hun fremdeles er «utrolig forvirret av det». Ikke alle mennesker reagerer på en god måte når hun får sine tics.

– Det vanligste er at folk ler fordi de tror jeg prøver å være morsom. Det gjør meg alltid utrolig provosert, sier Billie Eilish.

Her hjemme har Andreas Haukeland delt mye om sine erfaringer med syndromet, som er årsaken til artistnavnet Tix. Da han tok av seg solbrillene på scenen under Eurovision-fremføringen i fjor og lot det stå til med tics foran verdens kameraer, ble han hyllet.

– Det er veldig viktig å ha noen som kan vise at bak ticsene er det vanlige mennesker med like gode muligheter, som til og med kan bli popstjerner, sa daglig leder i Norsk Tourette Forening , Liv Irene Nøstvik, til NRK rett i etterkant.

Publisert: 25. mai 2022, 11:29