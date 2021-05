Kultur smellen Ny episode av «Smellen»: Noen sladra på Gaute, og plutselig var han hjemløs Den fantastiske hytteturen med folkehøyskolen fikk alvorlige konsekvenser for Gaute. En liten uke etterpå banker nemlig rektor på døra, og han merker med en gang at noe er galt. Publisert: 16. mai 2021, 13:17 Elias Håvarstein

– «I’m just tryin’ to live my life over here!», men jeg gikk jo på en smell, til helvete, på grunn av akkurat det.

Gaute hadde gått på folkehøyskole på Jæren i syv måneder, på surfelinja. Én helg dro klassen på en hyttetur som hovedsakelig bestod av festing.

– Vi festa, vi drakk, og det ble nok en del røyking av marijuana

Og det siste er strengt forbudt på folkehøyskolen. Ikke lenge etter den livlige hytteturen våkner Gaute opp av at det banker på døra.

FOTO: Elias Håvarstein

– Rektor kommer inn, og sier at jeg må møte på kontoret hennes

– Jeg skjønner ikke helt hva som skjer, og får en dårlig følelse i magen

Idet han kommer til rektors kontor kommer en kompis av ham ut av kontordøra. Kompisen prøver å fortelle han noe med øynene, men Gaute er litt usikker på hva.

– Så jeg går inn, og blir konfrontert med at noen har snitcha på oss.

Dermed må han ta en urinprøve, og alt han kan gjøre er å krysse fingrene for at den ikke er positiv.

Psykolog Egon Hagen er tilbake i studio! Han var gjest i en av de aller første episoden av Smellen - hvor temaet var førsteinntrykk. FOTO: Fredrik Refvem

Prøven er positiv. Og regelverket gir ikke rom for unntak.

– Da var det ikke noe annet valg, og jeg blir fortalt at «du må dra - i dag»

Tromsøgutten har ingen andre steder å bo, og kjenner heller ingen i Stavanger-området.

– I min fortvilelse pakker jeg en rød bag og tenker bare «hva gjør jeg nå?»

Hør episoden her

Snitching - få ting gjør oss like provoserte. Hør hvordan det gikk med Gaute, og hva folk på gata syns om sladring i ukas episode av Smellen.

Du finner den både på Spotify og Itunes - og du kan spille den av under her:

