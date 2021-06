Kultur smellen En ny runde med de utroligste smeller er over Flere har både sovna og våkna de merkeligste steder. Vi har vært på Bali, i New York og i København, og ikke minst innom biltak og sære dater. Publisert: 27. juni 2021, 15:00 Elias Håvarstein

Programleder Elias Håvarstein har rundet av sesong 2 med «Smellen» - hvor blant annet disse folka har bidratt! Til venstre: Andreas (øverst) gikk på ferieflørt-smellen, mens Ruben lurte på om skoene hans var besatt av en krangleforbannelse. Til høyre: Stini (nederst) var på turen der «alt» gikk galt, mens Genette Våge og Dennis Poppe diskuterer tre ulike dating-smeller i sesongens siste episode! FOTO: Jan Inge Haga/Elias Håvarstein

Sesong to av «Smellen» er over, og for et eventyr det har vært!

Her er alle episodene samlet for deg som gikk glipp av noen, eller bare trenger et gjenhør med noen av de herlige gjestene, smellene og temaene vi har vært innom. Du finner dem også på Spotify eller Itunes.

OBS: Vi vil gjerne lage en ny sesong! Har du, eller kjenner du noen, som har gått på en smell? Tips oss på Instagram eller send oss en mail.

1. Søvn - Sindre sovna på McDonald’s og one night standet gikk skeis

I sesongens aller første episode møter vi tidligere Smellen-programleder Sindre på guttetur i København. De hadde festa i tre dager i strekk, og hans eneste ønske var å sove. Men på guttetur er det ingen søvn å få og fjerde kvelden gikk det skeis. Det ble smertefullt både for Sindre og den danske piken han hadde planer om å sove hos!

Søvnekspert Mikaela Gjerstad kommer med noen solide tips til å få bedre nattessøvn, og hjelper oss å unngå søvn-fellene som gjør nettene våre verre enn de trenger å være!

Studenten Marita var hjemme fra studier i England for å feire nyttår i Stavanger, og det ble litt av en feiring! En lang natt med drikkeleker og fest endte i et ubeskyttet one night stand, og etter en stund begynner Marita å mistenke at noe er galt. Hun tester seg, og svaret på prøven er positiv. Men det er ikke Marita som først får den meldingen...

I studio er helse-influencer Anders «lean_mean_nursing_machine» Christoffersen med kunnskap og råd om hvordan å unngå å få kjønnssykdommer (hint: kondom hjelper ofte), og å få riktig behandling.

2. Kjønnssykdommer - Marita fikk to kjønnssykdommer på én og samme kveld

3. Forsikring - Andreas ble dopet ned og ranet på familieferie

Andreas hadde vært på tidenes familieferie i USA, og siste stopp på turen var New York. Her tenkte han det var på tide å slå seg løs! Derfor setter han seg i hotellbaren med splitter ny skjorte, drikke i glasset, og er klar for eventyr - men det blir ikke akkurat det eventyret han så for seg!

Med oss i studio er kjendis-økonom Hallgeir Kvadsheim, og han kan faktisk absolutt alt om forsikring. Dette er en god og morsom måte å få en innføring i voksenlivet på!

4. Lappen - Tore skulle bare filme kompisen på et biltak i full fart

Tore Pang var på jakt etter det perfekte klippet til musikkvideoen han skulle lage. For å få til det måtte han overbevise en kompis til å sitte med åpen skjorte på et biltak i full fart over Bybrua. Det syntes alle var dødskult, men så snart de var ferdige hørte de lyden av sirener.

Gjest i studio er Tommy Stoltenberg, en politimann som har sett det meste. Han deler sine herlige historier, og gir oss politiets perspektiv på det å holde orden i den tidvis ville trafikken vi daglig kaster oss uti!

5. Nerver - Da Caroline så dådyrøynene til Stian Blipp, kom tårene

Caroline var 17, uredd, og drømte om å bli sanger. Hun meldte seg derfor på Idol-audition, men før opptredenen slo nervene inn for fullt. Idet hun begynner å synge, forteller blikkene til Kurt Nilsen og de andre Idol-dommerne at dette ikke går som planlagt.

Panelet i denne episoden er psykiater Tor Ketil Larsen og musiker Christian Beharie! Musiker «Beharie» gir oss et innblikk i hvordan han har opplevd, og siden mestret sceneskrekk, og psykiater Tor Ketil forklarer «fight or flight»-reaksjonen vi får når nervene slår inn for fullt.

6. Snitching - Noen sladra på Gaute, og plutselig var han hjemløs

Gaute hadde gått på folkehøyskole på Jæren i syv måneder, på surfelinja. Én helg dro klassen på en hyttetur som hovedsakelig bestod av festing. Der brøyt de en regel som skulle vise seg å få konsekvenser - men bare for Gaute.

Noen snitcha, og plutselig var livet hans snudd på hodet.

Med som gjest i studio er psykolog Egon Hagen, som sammen med programleder Elias Håvarstein diskuterer hvordan vi i alle stadier av livet møter sladre-dilemmaer(og hvordan det alltid er vanskelig å finne ut hva som er rett å gjøre!).

7. Optimisme - Turen der absolutt alt går galt

Stini hadde aldri vært i Asia før, og dette skulle være drømmeturen til Bali. Men allerede helt fra starten går det galt. Og det blir bare verre og verre. Forbered deg på matforgiftning, apekattbitt, shady politifolk og mye mer! Dette er en smell det er verdt å høre!

Med i studio er psykolog Liss Anda, som har et og annet triks til deg for å muntre deg opp!

8. Løgner - Det så ut som noen hadde lekt med flammekaster rundt badestampen

«Stian» og vennegjengen er på en promillerik tur til hytta hans. I de sene nattetimer skal han ned til to kompiser som sitter i badestampen. På vei ned merker han at noe lukter utrolig brent. Det er vanskelig å se i mørket, men han skimter de to kameratene sittende i badestampen, og overalt rundt er det sot, svimerker og smeltet plast.

Men ingen av dem vil innrømme noe.

I studio er Norges svar på Sherlock Holmes, nemlig Vidar «Mentalisten» Hansen, og han kan alt om løgner og hvordan du kan avsløre noen som snakker usant.

9. Parforhold - Skoene som gjør at du krangler med kjæresten

De splitter nye skoene til Ruben forsvinner på en fest når han må løpe etter kjæresten etter en krangel, og skoenes arvtaker opplever utrolig nok akkurat det samme. Hvordan mestrer vi det å være i et parforhold?

For å svare på det spørsmålet har vi i ukas Smellen med oss hele Norges «samlivsguru» Frode Thuen! Han er rette mannen å høre på når man kjenner at forholdet sliter, og veien ut er vanskelig å se.

10. Spesial med Dennis Poppe og Genette Våge - Elleville dating-smeller fra virkeligheten

Sesong to går ut med et smell! Julie bryter seg inn hos han hun er forelska i, og det blir fort kleint når han kommer hjem fra byen med en annen jente. Denne smellen og to andre får vi høre i denne spesialepisoden med Dennis Poppe Thorsen og Genette Våge som gjester i studio.

Forbered deg på å høre flaue, rare og vilt morsomme historier, med en supertrio på plass for å geleide deg gjennom det!

OBS: Vi vil gjerne lage en ny sesong! Har du, eller kjenner du noen, som har gått på en smell? Tips oss på Instagram eller send oss en mail.

