Kultur Bokhandel 10 «udødelige» institusjoner i Sandnes «Deu, ska'råkker'kje laga ei sånnei lista øve institusjona i Sannis óg? Der e jo møje å ta av her!» – «Jo, det syns eg absolutt me ska. Hold my skinnvest!» Publisert: 14. august 2021, 11:00

Sannis har og!

For ikke lenge siden skrev vi 10 «udødelige» institusjoner i Stavanger - og det ble så mange at vi måtte lage en volum 2-liste.

Men joda, frender. Sykkelbyen, nabobyen, Fru Nilles krybbe, «Ein hest, flerre hesta,» you name it: Byen Sandnes har også sine elskede, tungrodde institusjoner som kan nyttes til både hverdags og fest.

Hvor tråkker gaukene sine skritt i tidløse og konstante omgivelser? Jo, for eksempel her:

1. Banken Pub

Dette tappetårnet med formidabel rentesats har kastet glans i Langgata siden Berlinmuren kunne se sitt evinnelige fall i horisonten. 1988 var året, og det trivelige lokalet har holdt stand i nokså autentiske former siden.

Banken pub er stedet hvor den udødelige klassikeren «Ska du ha bank?» blir overkill for selv den tørreste av oss.

2. City gym

City 24/7 er stedet hvor drømmer skapes blant lukten av jern, nysvette og proteinpulver med jordbærsmak. Det var blant annet her Arild «Hulk» Haugen spradet inn som ung jypling og sa at han skulle bli norges sterkeste mann, så kanskje slagordet «City gym er for deg som vil litt mer» rett og slett er klokkerett?

«De sa go hard or go home!, så jeg dro hjem.»

3. Lura turistheim

Her blir det interessant. Det har seg nemlig slik at i motsetning til nabobyens Patrioten bistro så har Lura turistheim spandert på seg opptil flere ansiktsløftninger med årene, og kunne da latt seg diskvalifisere om man skal være en purist på sin hals. Men: Er det innafor å si at kjeden beholder sin status som institusjon på navnet og den husmannskost-baserte menyen alene?

«Va på deit i helgå med han Sveinung, vettu!» – «Nisj? Ka gjor dokker?» – «Me va på eh... Lura turistheim...» – «Nisj? That’s hot! Ka ti flytte du inn?»

Søndagsmiddag hver bidige dag.

4. Megleren øl- og vinstue

Trubadur, buffet og ei halle kalle – fredagen sin, det. Det er kanskje ikke her man går om man er beinklar for hvite duker, fine dining og Celine Dion på popanlegget, men om man vil løsne beltet et ørlite hakk og gå stillferdig’ish hjem med et kraftfelt av folkesjelelige sanseinntrykk rundt seg, så har man kommet fullstendig til sin rett hos Megleren.

«Ingolf, ska me gå på Meglaren? Der e sånnein buffé! Grævla møje taco, himla billigt!»

5. Jærradioen

Dab kan ta seg en bolle, og Jærradioen/Radio Sandnes traller ut nyheter, hits og radiobingo(!) i lokaler som ser kliss like ut som de gjorde tilbake i juratiden hvor det var Kristian Valen som var stasjonens solbrune ansikt utad.

Programleder Rune Havelsen og redaksjonssekretær Rolf Thomassen i studio på åttitallet en gang.

6. Tribute

Når Sandnes brygge blir for finslig og kulturhuset blir for stort, er Tribute det beste og mest rocka tilbudet for pogodans og påfyll i den riffbaserte endorfinsfæren. Høyt, mørkt og seigt: Akkurat slik en rockeklubb skal være.

Michael Ravndal har vært daglig leder/headbanger på Tribute siden Black Sabbath ga ut liveplaten Past lives. 2002, for de som noterer.

7. Madam Aase

Om man skulle vært ordentlig streng så kunne man utelatt Madamen på grunn av den omstendelige oppussingen i herrens år 2019. Men om man nå går utifra at det blir nye tredve år til malerkostene kommer frem, så er det sannsynligvis hundre prosent innafor å klistre et institusjonsmerke langs denne ferdselsåren av sentrum også. Uansett hvordan man vrenger på det så er dette den neste eldste pøbben i byen.

Madam Aase har tungrodde røtter i det sandnesiske bybildet, men når treffer vi ektefellen hennes, tro?

8. Vatne Bokhandel

Blant klassikere og obskure titler fra nært og fjernt og en neve binders finner vi rett og slett en frittstående bokhandel som har holdt hevd i litteraturen siden 1948. I et land hvor kjedene vokser og de små kaster inn håndkledet som om det var Rocky 4, er dette mildest talt imponerende.

73 år and counting med trykksverte og litteratur av både lett og tungt slag.

9. Gamlaværket

Det har riktignok hendt saker og ting siden Sannæs potteri og teglfabrique som ble etablert tilbake i 1783, men Gamlaværket kaster fremdeles glans og demonstrerer at de gamle er eldst. Kjenner du mange andre steder som i 2021 kaller seg for gjestehus, kanskje?

«How often does the train go by?» – «So often you won’t notice it!» Ta referansen, vinn en is.

10. Spinn sykkelshop

Det skulle vel bare mangle at sykkelbyen Sannis har en påle av en sykkelsjappe i bybildet. Det var en gang en kjeller på Austrått hvor brødrene Eirik Johan og Frode solgte belgisk-importerte sykler som de bygde selv. Genesisen var i 1982, og til tross for de snart førti årene og utvidelsene og flyttingen så er det fremdeles den tohjulte entusiasmen som står i sentrum.

Lysten på å se hvilke udødelige institusjoner som fins i Stavanger?

Spinn Sykkelshop ble kåret til Årets servicebedrift. Daglig leder Erik Johan Sæbø (t.v.) og Helge Hergeland mottar diplom og 5000 kroner fra Ronny Knag i Sandnes Sentrum.

