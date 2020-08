Kultur Teater Pernille dro til Stavanger på trøstetur. Nå har hun sittet koronafast i fem måneder Pernille Haaland (31) har vært skuespiller på West End, lånt stemmen sin til BBC og gjør helst standup ni ganger i uken. Nå er hun stuck i Stavanger. Publisert: 15. august 2020, 15:00 Tor-Arne Vikingstad

Pernille Haaland har gått fra teaterscenen til en anerkjent komiker i London. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

Akkurat da skuespiller og komiker Pernille Haaland reiste hjem til Stavanger etter et break up stengte verden ned. Etter over ti år i London var plutselig Stavanger hjemme igjen.

– Jeg gikk fra å stå på scenen 6–7 ganger i uken, 2–3 ganger hver kveld til at alt var borte. Jeg kom hjem like før reiserestriksjonene og først tenkte jeg at én måned, ja, det tåler jeg.

En måned ble til to. To til tre. Tre til fem. Nå blir hun til det er forsvarlig, og ikke minst vits i, å reise hjem til koronastengte London igjen.

– Et helvete

Pernille Haaland har satset alt som skuespiller. Etter noen år på prestisjeskolen The Royal Central School of Speech and Drama, har hun hun lagt bak seg et fulltids tiår som teater-, stemme- og filmskuespiller. Fra ungdomsteateret på Rogaland Teater til West End altså.

De siste årene har hun brukt på å finne sin egen stemme som komiker. Ønsket om å skrive sine egne ord og finne sin egen stemme vokste seg høyere enn å fremføre andres ord og tanker.

Og tiden på den gamle dramaskolen som Judie Dench gikk på? Et helvete.

– Men jeg tror alle teaterutdanninger er helt galne. De bryter deg ned, det er intenst, det er vondt. Målet er å gjøre deg klar for yrket og gi deg tykk hud, før man går ut i industrien, forteller Haaland.

Å være skuespiller er hardt, men verden rundt er hardere. Skaffe agent. Gå på casting. Få jobben. Være bra nok.

Som filmskuespiller og komiker blir man fort en brikke i puslespillet. Selv om man er mer enn god nok, betyr det ikke at rollen er din. Alt må klaffe med regissør, produksjon og oppsetning.

– Jeg ler av det nå, men det var tøft å være der. Samtidig er jeg evig takknemlig for den tykke huden jeg har. Det gjør det mye lettere å være komiker, forteller Haaland.

Komiker Pernille Haaland har gått fra å kunne telle ukentlige standupshow på to hender, til en håndfull digitale og lokale show hjemme i Stavanger. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

Etter dramaskolen var hun innom teaterstykker på West End, innom BBC-sitcomen «Not Going Out», samt flere teaterkompanier i London enn hun kan telle. Stemmen har hun lånt ut til reklamer til Spotify, BBC, Amex, Ikea og PayPal.

Nå er hun stuck i Stavanger. Etter en stund i korona-depresjonen, tok hun kontakt med Comedy Box i Stavanger. Hun var hjertelig velkommen. Endelig ut og få folk til å le igjen.

– Jeg la ut et bilde fra showet, og ble bombardert av meldinger fra komiker-kollegaer i London, ler Pernille.

«Where are you?»

«Where is this happening??»

«What are you doing???»

– Alle er dritsjalu. Jeg er så takknemlig for å kunne hoppe inn i miljøet her, forteller Haaland.

Pernille Haaland er ikke redd for å dele personlige historier fra scenen:

– Vi må jo få oss et ligg, vi òg

– Jeg syns kvinner er dritmorsomme; gi dem en mikrofon og sett dem på scenen! Jo flere typer stemmer vi har, jo mer kjenner vi oss igjen, og jo bedre blir humoren og showet, sier hun.

Både i London og i Stavanger er hun ofte eneste kvinne på plakaten. Å rekruttere flere damer er et langsiktig prosjekt som står hjertet nær.

– Vi må bli vant til kvinner med kjappe kommentarer og selvtillit på scenen, slik at vi kan få oss et ligg etter show vi òg, ler Haaland.

Ingen returbillett

– Faren min er helt sjokkert over at jeg fremdeles er her, sier Pernille.

Pandemien tok den britiske standup-scenen og gjorde den digital eller drive-in-basert. Latteren ble omgjort til «hahaha» -kommentarer og tuting med bil.

Det er ikke bare-bare å gjøre show i barndomsrommet hjemme hos foreldrene. En gang bruste faren inn i bare bokseren.

«Har du sett sokkene mine?».

«Du pappa, jeg holder på med en online-gig».

«HALLO!», ropte han til verden.

Og sokkene? De hadde hun på seg.

Nå venter flere show på standup-scener rundt om i Norge. Stavanger den 19. august, så videre til Oslo, Fredrikstad og Moss. I september venter Bergen. Og målet?

– Målet er å få stått på Latter. Jeg har jo aldri stått standup i Norge, og har liksom hoppet over nybegynner-stadiet etter flere år i England. Det er råkult å få hoppet rett i det her hjemme, forteller Haaland.

Når hun returnerer til Storbritannia vet hun ikke. Returbilletten er ikke bestilt, og London må vente til tiden er inne.

Publisert: 15. august 2020, 15:00