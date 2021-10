Kultur TV-serier Kroken på døra for den siste mannen TV-serien «Y: The Last Man» hadde premiere tidligere i høst. Publisert: 19. oktober 2021, 12:04 NTB

Scene fra «Y: The last man».

Allerede nå er det klart at TV-kanalen FX ikke åpner opp for flere runder av serien, melder serieskaperen Eliza Clark på Twitter.

I innlegget sitt skriver hun samtidig at hun håper at et annet TV-selskap skal trå til – slik at produksjonen kan fortsette. «Jeg har aldri vært så dedikert til en historie før, og det er så mye mer å fortelle», skriver hun.

«Y: The Last Man» bygger på en rekke serieromaner og utspiller seg i en dystopisk framtid der alle menn, bortsett fra hovedpersonen, er borte – takket være en mystisk sykdom.

LES MER: Dette er nyhetene hos Netflix, HBO og Disney i oktober

Publisert: 19. oktober 2021, 12:04