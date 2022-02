Kultur Julie Bergan Har over 500 millioner streams - nå er hun klar for Jærnattå Julie Bergan kommer til musikkfestivalen på Bryne 27. mai. Publisert: 18. februar 2022, 10:00 Janne Håland

Blant Bergans internasjonale hits er «Arigato» og «Kiss Somebody».

– Med sin livlige personlighet, kraftfulle vokal og altoppslukende fremføringsevne har Julie Bergan blitt en av Norges mest ettertraktede liveartister, og vi kan love Jærnåttå-publikummet et forrykende show.

Det skriver arrangøren i en pressemelding.

Julie Bergan går på hovedscenen på Bryne torg fredag 27. mai, når festivalens første av to dager går av stabelen.

FAKTA: Jærnåttå Skjer på Bryne torg 27.-28. mai, under festivalhelga Jærdagen. Konsertene foregår på kveldstid (derav navnet). Kapasitet til ca. 4000 publikummere hver kveld. Har eksistert siden 1993.

Hun var også booket i 2020, da festivalen måtte avlyses på grunn av koronarestriksjoner.

– Det er derfor ekstra stas ønske henne velkommen til Bryne igjen, står det videre i pressemeldingen.

Flere store artister

Byas har tidligere skrevet at også Skaar kommer til Jærnåttå.

Det gjør også Stavanger-stjerneskuddet Isah.

Isah står på scenen på Bryne lørdag 28. mai.

Også Chris Holsten, Dagny og D.D.E. er blant artistene arrangøren har offentliggjort hittil.

Bergan har besøkt regionen vår før, som da hun kom til Folken i 2018.

– Stemningen blant Stavanger-publikum bruker å være fryd og gammen. De lager utrolig mye lyd og er med hele veien. Jeg husker at jeg var der på en av mine første turneer, og at publikum var innmari på hele tiden, sa Bergan til Byas da.

Julie Bergan under idrettsgallaen i 2020.

Over 500 millioner streams

Hun sa også at det var rart å bli gjenkjent:

– Jeg er bare en helt vanlig person, også er det veldig mange som har oppgjort seg en mening om meg, og som vet hvem jeg er. Det at så mange ser opp til meg er helt fantastisk. Det er litt merkelig, men jeg setter veldig stor pris på det, understreket hun.

LES MER: – Plutselig slo det meg. Jeg er en av dem som andre ser opp til, og som andre blir påvirket av.

Julie Bergan har så langt samlet over 500 millioner streams, store internasjonale hits som «Arigato», «Kiss Somebody og «Ignite» og de platinaselgende albumene «Turn On The Lights og «Hard Feelings».

LES MER: Nok en artist klar for Mablis

LES MER: FHI-overlege om Mablis og Utopia: – Gode utsikter for å arrangere fullverdig festival til sommeren

LES MER: 170 millioner kroner til musikkfestivaler

Publisert: 18. februar 2022, 10:00