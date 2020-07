Kultur Film Idris Elba hinter på ny om en «Luther»-film Idris Elba har på ny hintet om at en «Luther»-film kan være på trappene – mer enn ett år etter at femte og siste sesong av kult-TV-serien ble sendt. Publisert: 08. juli 2020, 12:36 NTB

Idris Elba vil gjerne komme tilbake som karakteren Luther - i filmformat! FOTO: Steffan Hill / TT NYHETSBYRÅN

Denne gangen skjedde det på et pressetreff for Elbas komiserie på Sky, «In The Long Run», ifølge Deadline.

Elba sa det ikke er noen «formelle planer» for en ny «Luther»-serie, men at han hadde gjort det «svært klart» at han gjerne ville se karakteren tilbake i form av en film.

– Og jeg kan si dere, vi er så nær når det kommer til å lage film av «Luther».

Allerede i 2018 sa Idris Elba til avisen Metro at «Luther»-forfatter Neil Cross var i gang med et filmmanus.

– «Luther» har alle ingrediensene til å gjenspeile klassiske 90-tallsfilmer som «Seven» og «Along Came A Spider», sa han da – og mente at en film ville by på «flere mord, flere Volvoer, mer av Luther som rynker pannen».

Publisert: 08. juli 2020, 12:36