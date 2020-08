Kultur Reality-TV Isabel Raad er med i årets «71° nord – Norges tøffeste kjendis» I programmets 12. sesong skal influenseren fra Randaberg Norge på langs for å kjempe om tittelen «Norges tøffeste kjendis». Publisert: 25. august 2020, 10:47 Ebba Schjølberg Eiring

Disse skal kjempe om seieren i årets «71° nord – Norges tøffeste kjendis»! FOTO: Morten Bendiksen

Isabel Raad ble først kjent som «Paradise Hotel»-deltaker, og er nå én av Norges største bloggere. I 2019 var hun også å se på «Skal vi danse», hvor hun kom på 6. plass.

Nå skal 26-åringen fra Randaberg på ny ut av komfortsonen, denne gangen ut i naturen.

– Nervøs

– Jeg er så nervøs, jeg lurer jo på hva i alle dager det er jeg har takket ja til, sier Raad i et intervju med Nettavisen.

Raad og resten av kjendisene inntar TV-skjermene på TVNorge og Dplay i høst.

LES MER: Mer reality med Siv fra Vigrestad: – En selvfølge at vi vil gi seerne mer av det de liker

Isabel Raad er klar for å bli med i årets utgave av «71° nord – Norges tøffeste kjendis». FOTO: Morten Bendiksen

Følger opp vårens kjempesuksess

Sesong 11 av 71° nord – Norges tøffeste kjendis ble den mest sette sesongen av TV-serien noensinne, med et snitt på over 720.000 seere per episode, ifølge en pressemelding.

– Vi har lagt bak oss en eventyrlig sesong hvor blant andre Melina Johnsen, OnklP, Erik Follestad og Jon Almaas gav oss uforglemmelige TV-øyeblikk, sier programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Magnus Vatn.

Han kan fortelle at årets kjendiser, tradisjon tro, skal skubbes ut av komfortsonen og få bryne seg på ekstremøvelser over hele Norge.

– Vi er veldig fornøyde med at et så fint knippe kjendiser skal være med på tur, sier Vatn om årets deltakere.

LES MER: Paradise-Emil fra Sandnes: – Ingen intensjon om å være med, men jeg var for svak til å si nei

Her er årets deltakere:

Isabel Raad (26) - Influenser

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) - Tidligere langrennsløper

Vår Staude (54) - Programleder

Per Heimly (48) - Fotograf

Steffen Iversen (43) - Tidligere fotballspiller

Fay Wildhagen (27) - Artist

Victor Sotberg (29) - Youtuber

Adrian Sellevoll (22) - Tidligere Ex On the Beach-deltaker

Henrik Elvestad (47) - Komiker og programleder

Iselin Guttormsen (33) - Influenser og sexolog

Publisert: 25. august 2020, 10:47