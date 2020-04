Kultur Kino Lover en av landets største drive-in-kinoer på Forus Alle kinoene i landet er stengt, men nå kan du likevel få en unik kinoopplevelse i påsken. Ute, i bil, og på det arrangørene kaller en «monsterskjerm». Oppdatert: 07. april 2020, 10:25 Guro Hennig

Forus Travbane gjestet Justin Bieber i 2017, arrangørene er derfor positive til å vise frem hva annet som kan gjøres på den store arenaen. FOTO: Fredrik Refvem

Med filmer som skulle gått på vanlig kino nå lokker arrangørene til en litt annerledes filmoppvisning enn det vi er vant med. Fra onsdag til søndag skal det arrangeres klassisk drive-in-kino på Forus Travbane.

– Tenk så gøy å kunne høre på FM-radio i bilen, og se på rykende fersk film ut vinduet, skriver arrangør Øivind Ekeland i en e-post til Byas.

Med seg som arrangører har han Martin Lund Langlie, daglig leder for Jakt, Fiske, Kunst & Kultur AS, og Daniel Svela, daglig leder for Backstage.

I 2017 spilte Justin Bieber på travbanen og arrangørene gleder seg til å igjen vise hva arenaen kan tilby. Ekeland kaller det en «Fjåge i Vågen»-turné.

Monsterskjerm

På en 12 meter lang skjerm, som vil henge 10 meter over bakken kan publikum kose seg med blant annet årets påskefilm, «Fjols til fjells», eller den nyeste Disney Pixar filmen «Fremad».

Ifølge Ekeland er det også flere overraskelser på lur.

Med det de kaller en «monsterskjerm» og med plass til 420 biler sier arrangørene at drive-in kinoen på Forus er på høyde med de største i landet. På arrangementet på Tryvann - som er Norges største - skal kapasitet være på 500 biler.

Ekeland påpeker at det er viktig at publikum husker FM-radio slik at du kan få filmlyden rett inn i bilen.

Så en etterspørsel

Flere steder i landet har de sett at slike arrangementer har vært suksessfulle. Ekeland sier at det handler om et brølende høyt og unisont ønske fra mange i Stavanger og Sandnes som vil få til noe liknende.

– Det er en slags dugnad for en spesiell tid der vi tenker at man skal ta vare på drømmen om at det er mulig å skape gode øyeblikk sammen – alltid, skriver Ekeland i en e-post til Byas.

Medarrangøren påpeker at uten hjelp fra Forus Travbane, Klippen Lydsystemer og Odeon Kino, hadde ikke arrangementet blitt så billig for publikum som det den er nå. Sistnevnte står også for billettsalg.

Tiltak mot smitte

For at arrangementet skal være så sikkert som mulig, har arrangørene satt på plass noen regler for smittevern. Ekeland presiserer at helsesjefen gjennom sin tillatelse har lagt til grunn for at det skal være trygt å delta på drive-in-kinoen og at godt smittevern blir ivaretatt.

– Det er lagt ut regler som gjelder for godt smittevern på våre nettsider. Det viktigste er at publikum gjør unna toalettbesøk på forhånd, handler inn popcorn og snacks til filmkos og gjør seg klar for en flott seanse, fortsetter han.

På arrangementet på Facebook står det også blant annet at vinduer skal være lukket og alle personer i en bil skal komme fra samme husstand.

– Hva kan publikum forvente når de kommer?

– En helt magisk, spesiell opplevelse der de ruller med bilen inn på travparken og blir plassert i et samfunn der alle ønsker en god opplevelse. Samtidig som vi tar vare på hverandre på trygg avstand, og nyter rykende ferske kinofilmer fra Odeon. På en gigantisk skjerm som er så stor som et hus.

Publisert: 07. april 2020, 09:41 Oppdatert: 07. april 2020, 10:25