Disney har bestilt fransk strømmeserie viet «Keiser Karl» Nå blir det en seks episoder lang strømmeserie viet moteikonet Karl Lagerfeld. Publisert: 01. september 2021, 08:25

Karl Lagerfeld med sine supermodeller på Chanel-visning i 1996: F.v. Cindy Crawford, Linda Evangelista og Claudia Schiffer.

Det er Disney som har bestilt «Kaiser Karl», som Lagerfeld ble kalt på grunn av sin tyske opprinnelse, fra det franske produksjonsselskapet Gaumont, melder Deadline.

– Vi går nå inn i en gyllen æra for europeisk innhold. Det finnes ingen tegn til at det går saktere, vi akselererer vår produksjon. Disney+ har gitt oss en unik mulighet til å fortelle unike, europeiske historier til et global publikum, sa Jan Koeppen, sjef for Disneys virksomhet i Europa, Midtøsten og Afrika, på festivalen Series Mania.

Chanel-designer Karl Lagerfeld i 2005 i det som ble hans signaturlook: Svarte klær og solbriller, hvitt hår i hestehale og høy hvit krave.

Serien tar utgangspunkt i fjorårets Lagerfeld-biografi «Kaiser Karl», skrevet av Raphaëlle Bacqué som også er om bord på manussiden.

Historien begynner sommeren 1972, når Lagerfeld prøver å bli Coco Chanels arvtager i motehuset etter hennes bortgang. Det ble han ikke før i 1983. Det loves både rivalisering – fremst med den rådende motestorheten Yves Saint Laurent – og kjærlighetshistorier.

Karl Lagerfeld døde i 2019, 85 år gammel.

