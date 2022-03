Kultur Pixar Pixars «Turning Red»: – Kvinner i alle lederroller Det er ingen grunn til å se rødt av Pixars kjønnspolitikk lenger. Jentene bestemmer når Oscar-grossisten presenterer sin 25. tegnefilm. Publisert: 09. mars 2022, 09:20 NTB

«Turning Red» kretser rundt pubertale Mei, som rives mellom tradisjoner og moderne canadisk bykultur.

Animasjonsstudioet Pixar var et av de amerikanske underholdningsselskapene hvor det ble oppvask etter «Metoo»-kampanjen. I 2018 gikk toppsjefen John Lasseter av, etter at kvinnelige ansatte hadde varslet om vanskelige arbeidsforhold.

FAKTA: «Turning Red» * Amerikansk animasjonsfilm fra 2022. * Manus: Julia Cho, Domee Shi. * Regi: Domee Shi. * Originalstemmer: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park, Orion Lee, m.fl. * Strømmepremiere: 11. mars på Disney+.

Fire år senere er bedriftsimaget et annet. Den strømmeklare helaftensfilmen «Turning Red» (Disney+-premiere 11. mars) vitner om at Pixar har tatt tømmene i kampen mot kjønnsskjevheter i Hollywood. Knapt et mannlig navn er å se fra manusforfatter til stemmeskuespillere.

– Vi har kvinner i alle sentrale lederroller, bekrefter produsent Lindsey Collins overfor NTB.

– Det er svære greier.

Kode rød

Filmen handler om 13 år gamle Mei, som befinner seg i et par skarpe veikryss. Ikke bare er hun i gang med ungdomslivet – som kinesiskættet canadier rives hun mellom etniske tradisjoner og moderne bykultur.

Som om ikke det var nok, blir hun omskapt til en rød – og selvfølgelig symbolsk – panda i det øyeblikk hun stresser.

– Til syvende og sist representerer den kompliserte følelser i oss alle, sier regissør Domee Shi til NTB.

Som om ikke ungdomslivet var vanskelig nok i seg selv, omskapes Mei til en panda når hun stresser.

Mei får et forklaringsproblem overfor venninneflokken når forvandlingen skjer.

– I filmen introduseres den som en direkte metafor for puberteten: Mei våkner en dag og er større, mer hårete, mer emosjonell. Etter hvert som historien skrider fram, utvides metaforen til følelser vi læres opp til å undertrykke. For Mei, i motsetning til moren og bestemoren før henne, handler modningsprosessen om å omfavne disse.

Universell modell

Pixar er kjent for å lage ting som fungerer (nesten) like godt for voksne som barn, som «Cars», «Toy Story», «WALL-E» og «Up». I prosessen har studioet hanket inn 23 Oscar-priser.

Spørsmålet denne gangen må bli hvordan «Turning Red» skal tiltrekke seg gutter i alle aldrer.

– Til tross for det spesifikke er Meis fortelling høyst universell. Vi har alle vært der, sier Shi, som vant Oscar selv for kortfilmen «Bao» i 2019.

– Eventuelt, hvis vi er unge nok, skal vi alle dit. Følelsen av å våkne og ikke kjenne seg igjen – ikke kjenne igjen emosjonene sine – er allmenn. Gutter går gjennom det samme, legger hun til.

Ingen unnskyldning

«Turning Red» presenteres som den mest effektive Pixar-produksjonen noensinne. Oppstart skal ha vært nettopp i 2018. Men hvordan vil publikum merke at den er så feminint forankret?

– Jeg tror du vil merke det på det modige og ikke-unnskyldende perspektivet på en tenåringsjentes liv og erfaringer, sier Collins.

«Turning Red»-regissør Domee Shi (t.h.) vant Oscar for kortfilmen «Bao» i 2019. Her feirer hun sammen med produsent Becky Neiman-Cobb.

– Jeg tror også du vil merke det på vitsene og humoren, på at skikkelsene er nyanserte, og på at vennskapene er støttende. Jeg er fornøyd med hvordan vi skildrer en kvinnelighet som sterk og positiv generelt, noe jeg følte ble reflektert gjennom lederskapet.

– Dette er den 25. Pixar-filmen i rekka. På spørsmålet om et visst forventningspress merkes, svarer Collins:

– Ja, vi føler alltid presset. Jeg tror grunnen til at Pixar gjør det så bra, er at vi er våre egne verste kritikere.

– Hver gang vi har interne visninger, gjør det litt vondt. Det er fordi du er så engasjert, og fordi du respekterer menneskene rundt deg, sier hun videre til NTB.

