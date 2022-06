Kultur Netflix «Royalteen» til skjermene i august Nå har Netflix sluppet de første bildene fra den norske filmen «Royalteen», som lander på skjermene i august. Publisert: 27. juni 2022, 11:58 NTB

Den norske filmen «Royalteen» handler om ei ung jente og en kommende konge. Netflix melder at filmen får global premiere 17. august.

Filmen baserer seg på «Arvingen», som er første bok ut i romanserien «Halve kongeriket», som retter seg mot ungdom. Bøkene er skrevet av Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen.

Netflix-filmen har fått regi av Per-Olav Sørensen og Emilie Beck, og i rollene ser vi Ines Høysæter Asserson og Mathias Storhøi,

Om handlingen heter det: «Lena er veldig klar over at å date den fremtidige kongen potensielt kan sette begge i en vanskelig situasjon. Hun har heller ikke fortalt Kalle, eller noen andre, sin mørke hemmelighet – nemlig grunnen til at hun flyttet fra hjembyen».

Også Elli Müller Osborne, Filip Bargee Ramberg, Amalie Sporsheim, Ina Dajanna Ervik, Hannah Larsen Walberg, Vår Sørensen Grønlie, Niels Skåber og Carmen Andrea Høilund har roller i serien.

