Er dette de ti mest romantiske filmene gjennom tidene? Det er tross alt valentinsdag-tider, og vi er i det romantiske hjørnet. Publisert: 12. februar 2022, 19:00

«Pretty Woman», «Titanic» og «La La Land» er kanskje selvskrevne?

Det er ikke akkurat revolusjonært å se masse romantiske filmer rundt valentinsdagen. Men det gjør det ikke til en dårlig idé likevel, eller hva?

Cosmopolitan har satt sammen en liste over det de mener er de mest romantiske filmene gjennom tidene. Er du enig?

10. The Last Song

Her er det bare å finne fram snytepapir, for denne er både fin og trist! Miley Cyrus og Liam Hemsworth er med, og filmen fra 2010 er absolutt verdt et gjensyn.

9. P.S. I Love You

Av en eller annen grunn, omhandler veldig mange kjærlighetsfilmer dødsfall på en eller annen måte. I «P.S. I Love You» vet vi det i det minste fra første sekund, og det blir kanskje ikke like deprimerende. Og! Det skal nå lages en oppfølger, 13 år senere.

8. Love Actually

Om du ikke fikk med deg denne i løpet av jula, kan kanskje valentinsdagen være en god anledning? Denne er rett og slett et must.

7. Crazy, Stupid, Love

Det er så absolutt ikke noe som heter «for mye Ryan Gosling og Emma Stone». Eller Steve Carell. Ferdig snakka.

6. How to Lose a Guy in 10 days

Samme her - kanskje mest på grunn av Matthew McConaughey? Og Kate Hudson, okey.

5. La La Land

Selv om du ikke er noen stor fan av musikaler, er denne rimelig fantastisk. Og, den vant ikke seks Oscar-priser uten videre.

4. Pretty Woman

Det er en grunn til at «Pretty Woman» er den romantiske komedien som har solgt flest kinobilletter - gjennom tidene.

3. 10 Things I Hate About You

Heath Ledger og Julia Stiles, og en av verdens beste scener. Sjekk videoen om du ikke skjønner hva vi sikter til.

2. Titanic

Denne sier vel seg selv.

1. The Notebook

Overrasket? Vi kan vel påstå at Nicholas Sparks er kongen av romantikk. Nesten alle bøkene hans har blitt filmatisert, men «The Notebook» er definitivt den mest kjente. Altså, den scenen hvor Noah og Allie kliner i regnet..?

