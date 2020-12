Kultur smellen Ny episode av «Smellen»: Marthe var så drøy at hun havnet i retten Sammen med en gjeng med standupkomikere skulle Marthe holde ti show i sommerparadiset Arendal. Det hele endte med rettssak. Publisert: 13. desember 2020, 10:00 Sindre Reinholt

Sommeren 2016 skulle bli den sommeren Marthe Kindervaag la Arendal for hat.

Marthe skulle stå standup på en lokal scene. Etter ti show var gjennomført, nektet arrangøren å betale komikerne for jobben.

Et av hovedargumentene for dette var at «Marthe Kindervaag, var så drøy at det gikk skjelvinger gjennom salen».

– Jeg har ikke reist tilbake siden det.

Marthe Kindervaag hadde med seg noen av sine beste vitser da hun reiste til Sørlandet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Søndagens episode handler om det å være politisk korrekt.

Hva er egentlig lov å si og kødde med? Det har vi prøvd å nøste litt opp i.

I studio får vi besøk fra et par frittalende politikere, nemlig Leif Arne Moi Nilsen fra Frp og Mímir Kristjánsson fra Rødt.

Begge forteller om at de har tråkket over grensen flere ganger.

Disse er med i studio: F.v.: Leif Arne Moi Nilsen fra Frp, Programleder Sindre Reinholt og Mímir Kristjánsson fra Rødt FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hør episoden her

Finn fram et digg headset, eller fyr opp anlegget, og hør den nye av «Smellen».

Du finner den både på Spotify og Itunes.

Du kan også høre episoden ved å klikke på spilleren under:

Publisert: 13. desember 2020, 10:00