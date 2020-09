Kultur HBO Det nærmer seg slutten for «Supergirl» Den kommende sjette sesongen av TV-serien «Supergirl» blir den siste. Publisert: 23. september 2020, 11:16 NTB

Melissa Benoist har gitt Supergirl et liv på TV-skjermen. Men snart er det slutt. FOTO: HBO Nordic

– Å si at det har vært en ære å spille denne ikoniske rollefiguren, ville være en skikkelig underdrivelse. Å se hvilket inntrykk serien har gjort på unge jenter verden over, gjør meg alltid målløs, skriver hovedrolleinnehaveren Melissa Benoist på Instagram.

Her legger hun til at de skal gi jernet slik at siste sesong virkelig er noe å glede seg til.

«Supergirl» bygger på tegneseriene om superhelten med samme navn. Hun er Supermanns kusine og en av de siste overlevende fra den ødelagte planeten Krypton.

Super-søskenbarn! FOTO: HBO Nordic

