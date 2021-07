Kultur Sosiale medier Tiktok ilagt gebyr av datatilsynet i Nederland De nederlandske datatilsynet har utstedt et gebyr på nærmere 7,8 millioner kroner til Tiktok for manglende personvern av barn. Publisert: 26. juli 2021, 11:33 NTB

Datatilsynet i Nederland krever at Tiktok betaler nærmere 7,8 millioner kroner for brudd på barns personvern i Nederland. Selskapet har protestert mot boten. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

– Ved ikke å tilby sin personvernerklæring på nederlandsk, klarte ikke Tiktok å gi en tilstrekkelig forklaring på hvordan appen samler inn, behandler og bruker personlige data, heter det i datatilsynets uttalelse torsdag.

Plattformen har fått et gebyr på 750.000 euro for brudd på personvernerklæringen om at folk alltid må bli informert om hva som blir gjort med deres personlige data.

LES MER: Lokale butikker er utsolgt for dette på grunn av Tiktok-trend

LES MER: Instagram-sjef: «Ikke lenger en bildedelingsapp»

Tiktok, som har 3,5 millioner brukere i Nederland, har protestert mot boten. Selskapet sier at personvernreglene, og et kortere sammendrag for yngre brukere, har vært tilgjengelig på nederlandsk siden juli 2020.

Publisert: 26. juli 2021, 11:33