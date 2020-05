Kultur Disney Disney-optimisme foran «Mulan» i sommer Med majoriteten av verdens kinoer nedstengt er det mange storfilmer som ikke følger planlagt premiereløp. Publisert: 12. mai 2020, 13:17 NTB

Live action-versjonen av «Mulan» skulle egentlig ha premiere på norske kinoer 25. mars. FOTO: Disney

Men nå begynner det kanskje å røre litt på seg, og Disney-sjefen Bob Chapek sier i et intervju med CNBC – som Deadline har plukket opp, at han ser optimistisk på en «Mulan» premiere 24. juli.

Den nye live action-versjonen av «Mulan» blir uten populær karakter

Han tror også at kinopublikum gradvis vil vende tilbake til kinoene så fort dørene åpner.

I samme intervju sier han også at ingen «The Mandalorian»-fans trenger å uroe seg, sesong to av Star Wars-serien er nesten ferdigstilt – og kommer til å slippes på Disney Plus som planlagt, i oktober.

