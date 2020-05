Kultur Netflix 10 nye tv-serier å se fram til TV-serier er i skuddet som aldri før i tiden for sosial distansering og hjemmesitting. Her har du ti tips til ferske TV-serier. Publisert: 13. mai 2020, 15:08 NTB

Mark Ruffalo gjør som Krisofer Hivju og spiller tvillingbrødre i HBO-dramaet "I Know This Much Is True. FOTO: HBO

«Space Force»

I denne kommende Netflix-komedien har Greg Daniels, skaperen av amerikanske «The Office» og «Parks and Recreation», flyttet fokuset ut i rommet. Om ikke annet er det dit karakterene sikter. I serien får seerne nemlig møte generalen Mark R. Naird, spilt av Steve Carell, som får i oppdrag å dra i gang den amerikanske romstyrken. I andre roller ser vi John Malkovich, Ben Schwartz og Diana Silvers. Premiere på Netflix 29 mai.

«The Eddy»

«La La Land»-regissøren Damien Chazelles siste stikk er et fransk-amerikansk musikaldrama i miniserieformatet, der handlingen utspiller seg i Paris. André Holland spiller en jazzklubbeier som trekkes inn i Paris' kriminelle underverden når han forsøker å beskytte sitt livsverk. Joanna Kulig og Amandla Stenberg ses i noen av rollene. Serien fikk premiere på Netflix 8. mai.

«I Know This Much Is True»

Mark Ruffalo har to roller i dramaserien som baserer seg på Wally Lambs roman med samme tittel, fra 1998. Han spiller Dominick, men også dennes schizofrene tvillingbror, Thomas. I seriens opptakt viser kalenderen tidlig 1990-tall, og vi følger de to brødrene og deres kamp mot indre demoner, både i nåtid og i tilbakeblikk. Regien er det Derek Cianfrance som har («Blue Valentine», «The Place Beyond The Pines»). Serien fikk premiere på HBO Nordic 10. mai.

«Unbreakable Kimmy Schmidt»

Tina Feys og Robert Carlocks komiserie var en av Netflix' første originalserier, og den fjerde og siste sesongen gikk i mål i fjor. Men i vår kommer den definitive slutten på serien om Kimmy Schmidt, en person som gjør sitt beste for å tilpasse seg New York-livet etter å ha forlatt en dommedagssekt. I en interaktivt spesialavsnitt får serien sin slutt. Episoden ble sluppet på Netflix 12. mai.

«Dead To Me»

Liz Feldmans mørke blanding av komedie og drama, med Christina Applegate og Linda Cardellini i hovedrollene, hadde premiere på Netflix i mai i fjor. Nå fortsetter historien med en andre sesong. De to rollefigurene Jen og Judy, som lærer hverandre å kjenne i en terapigruppe, kjemper fortsatt for holde hemmeligheter begravet. Fikk premiere på Netflix 8. mai.

«Perry Mason»

HBO satser stort med denne serien om den fiktive forsvarsadvokaten Perry Mason, med Matthew Rhys («The Americans») i tittelrollen. Handlingen er satt til Los Angeles når kalenderen viser 1931. En stor dose vestkyst-noir loves i denne nytolkningen av en kultklassiker som tidligere har resultert i over 80 romaner og en drøss av filmer og TV-serier. Premiere på HBO Nordic 22. juni.

«Snowpiercer»

Denne TV-serien bygger på Bong Joon-Hos («Parasit») science fiction-thriller med samme tittel fra 2013, som i sin tur bygger på den franske tegneserien «Le Transperceneige» fra 1980-tallet. Handlingen utspilles i en dystopisk fremtid der jorden er frosset til is. Noen overlevende er om bord i et tog som kjører jorda rundt, og klasseskille og opprør er to stikkord. I rollene ser vi blant andre Jennifer Connelly og Daveed Diggs. Premiere i USA på TNT 17. mai. Skal deretter komme til Netflix.

«White Lines»

Skaperen av den spanske storsuksessen «Papirhuset», Álex Pina, er tilbake med ny serie på Netflix. «White Lines» er et kriminaldrama med partyøya Ibiza som ramme. Søsteren til en framgangsrik diskjockey reiser dit for å finne ut hva som skjedde med broren hennes, som er funnet død. Laura Haddock har hovedrollen. Premiere på Netflix 15. mai.

«The Great»

Elle Fanning spiller Katarina II av Russland i et satirisk drama om dennes reise til makt. Serien er skapt av Tony McNamara, som var med og skrev manuset til den svært så kritikerroste filmen «The Favourite». Nå som da tar han seg svært så store friheter i sin omgang med historiske personer. Humor står sentralt. Premiere på HBO Nordic 16. mai.

«The Mandalorian»

Da Disney lanserte sin strømmetjeneste i USA i høst, var Star Wars-spin off'en «The Mandalorian» det store trekkplasteret. TV-serien har allerede fått klarsignal for tre sesonger. Den virale sensasjonen Baby Yoda har mange allerede fått et glimt av, men først i september slippes Disney Plus i Skandinavia.

