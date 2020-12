Kultur Utopiafestivalen Astrid S kommer til Utopia 2021 Festivalen slipper den norske popyndlingen som headliner for neste års festival. Publisert: 09. desember 2020, 12:00 Tone Pedersen

Astrid Smeplass - aka Astrid S - blir det andre store navnet på Utopia 2021-plakaten. FOTO: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Tidligere i år ble Alan Walker annonsert som første headliner til Utopia 2021. Nå slipper festivalen en ny headliner:

– Astrid S er et navn som har blitt forespurt siden vi startet Utopia tilbake i 2017. Dessverre måtte vi avlyse i år, men da er det ekstra kjekt at vi får enda mer tid til å glede oss, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen i en pressemelding.

Populær

Astrid S topper Spotify’s liste over mest strømmede norske kvinnelige artister. Og det er garantert på grunn av hits som «Hurts So Good», «Breathe», «Think Before I Talk», «Emotion», «Such A Boy» og «Paper Thin», som til sammen har sikret henne godt over en milliard streams.

– Hun er en fantastisk artist med en unik stemme, og ikke minst lager hun fantastiske liveshows! sier Svendsen.

I tillegg har 24-åringen intet mindre enn to Spellemann-priser under beltet: Årets Nykommer og Årets Spellemann. Ikkje rusk!

Astrid S har meldt ankomst til Bjergstedparken 27.-.28. august 2021. FOTO: Universal Music

Først ut i Bjergstedparken

Astrid S, Alan Walker og resten av artistene på festivalplakaten vil bli de første som spiller på Utopia i grønnere omgivelser i Bjergstedparken.

Det var egentlig tenkt at årets festival skulle flytte ut fra amfiet utenfor Konserthuset, men som jo vi alle kjenner til satte korona en effektiv stopper for dette.

– Vi gleder oss til å endelig se henne på Utopia i vakre Bjergstedparken. Jeg mistenker at magiske øyeblikk vil bli skapt da, avslutter festivalsjef Svendsen.

Utopia 2021 skal etter planen skje helga 27.-.28. august.

