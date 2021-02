Kultur TV 2 Kjendismanager får egen realityserie Nå får manageren til kjendiser som Tone Damli, Alexandra Joner og Iselin Guttormsen sin egen realityserie. Publisert: 08. februar 2021, 14:00

David Eriksen og kjæresten Hedvig Sophie Glestad på utdelingen av Wenche Foss' Ærespris for 2018 og Se og Hørs 40-årsjubileum i 2018. Nå får han sin egen realityserie, der familielivet også luftes – sammen med kjendismanagertilværelsen. FOTO: Berit Roald / NTB

Det er VG som melder at premieren for «Alle elsker David» står 8. mars – på selveste kvinnedagen. Og livet til David Eriksen er preget av kvinner, ifølge avisen:

– Jeg har en datter som er 24, en sønn som er 18 – og en samboer som er 29. Nei, det har ikke alltid vært ukomplisert dette. Som mann på 53 år, vil man kanskje tenke at det er hyggelig at en såpass ung kvinne faller for meg. Men utfordringene har stått i kø, sier Eriksen.

Han påpeker overfor VG at det ikke var ham som kom opp med tittelen på den nye realityserier, men derimot TV 2, som sammenligner «Alle elsker David» med den svenske serien «Wahlgrens verden».

David Eriksen ble først kjent for nordmenn flest som «Idol»-dommer (f.v.): Tor Milde, David Eriksen, Ole Evenrud og Tone Lise Skagefoss. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

LES MER: Dette er nyhetene hos Netflix, HBO og Disney+ i februar

Kanalen lover at seerne vil komme tett på der «David prøver sitt beste å sjonglere mellom rollen som familiefar, kjæreste og kjendismanager – noe som viser seg å by på en del utfordringer».

– Jeg har ikke hatt behov for å gjøre mer TV, så jeg måtte gå noen runder med meg selv og mine før vi sa ja til dette, sier den tidligere «Idol»-dommeren, som foruten å være manager også er låtskriver og plateprodusent.

Publisert: 08. februar 2021, 14:00