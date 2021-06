Kultur Film Animert «Ringenes Herre»-film på vei Nå kan fantasyfansen glede seg: En ny animert film, basert på J.R.R. Tolkiens «Ringenes Herre»-univers, er på tegnebrettet. Publisert: 11. juni 2021, 09:41 NTB

«Ringenes Herre» og «Hobbiten»-filmene har spilt inn svimlende summer. Nå er en animert film på vei – basert på universet. FOTO: Pierre Vinet/AP

Det rører seg stadig i Tolkien-universet. Siste nytt er «The War of the Rohirrim», en animert film som skal fortelle historien om den legendariske striden som formet Midgard og ledet til hendelsene i «Ringenes Herre», melder filmselskapet Warner Bros i en uttalelse.

Filmen, som så langt ikke har fått noen premieredato, skal regisseres av den japanske anime-filmskaperen Kenji Kamiyama.

Den første filmen i «Ringenes Herre»-trilogien hadde premiere i 2001, og første film i «Hobbiten»-trilogien kom i 2012. De seks filmene i regi av Peter Jackson har spilt inn nesten seks milliarder dollar totalt.

I New Zealand spiller Amazon for tiden inn en «Ringenes Herre»-TV-serie, der svenske Charlotte Brändström er på plass for å regissere to episoder. Serien er beskrevet som verdens dyreste.

LES MER: Disse nyhetene kommer hos Netflix, HBO og Disney+ i juni

Publisert: 11. juni 2021, 09:41