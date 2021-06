Kultur Konsert Kriminell Kunst arrangerer spinning-konsert: – Egentlig en veldig dum idé Kriminell Kunst var lei av at folk måtte sitte på fastmonterte stoler på grunn av korona. Tirsdag neste uke står de på scenen under det som sannsynligvis er verdens første spinningkonsert. Publisert: 17. juni 2021, 19:00 Janne Håland

Sånn skal publikum sitte i Maskinhallen på Tou. FOTO: Kriminell Kunst

– Egentlig er det en græli dum idé, men har du græli lite skam, kan det være det funker likevel.

Tore «Pang» Arholm Tobiassen i Kriminell Kunst var lei av at konsertpublikum måtte sitte i ro på fastmonterte stoler på grunn av koronaregler.

– Grusomt, selvfølgelig, siden vi spiller så sykt fengende musikk. Jeg kom på: «Faen, kan de ikke spinne?». Få ut endorfiner og adrenalin, og få hjertet til å pumpe.

– Sinnssyk respons

Han hadde sett den uvanlige reklamefilmen fra Storhaug Treningssenter, tenkte de ville være med på ideen, og joda - de ordnet spinningsykler. SR-bank spyttet i noen kroner, og Tou var helt med. De 20 billettene til tirsdagens konsert i Maskinhallen ble sluppet denne uken, og føyk ut med en gang.

– Det er ikke godt planlagt, men jeg tror det blir løye. Nå bare skjer det, og det er kult å teste det ut. Det har vært en sinnssyk respons, og jeg tror kanskje vi har truffet en nerve også hos dem som ikke er vårt main publikum, men som liker å trene til hip hop-musikk.

Det kan faktisk være aller første gang i verdenshistorien det blir arrangert spinningkonsert.

– Jeg har googlet ganske mye, og ikke funnet noen som har gjort det samme. Noen hadde DJ-trening i LA, men ikke som dette, med konsert på en scene. Det er nybrottsarbeid, sier Pang.

Om andre vil kopiere konseptet, er det «det kuleste av alt».

– Men jeg tar veldig gjerne creden hvis det blir en internasjonal ting. Plutselig har Rolling Stones spinningkonsert, sier Pang.

Bra intro til utrente

Han tror ikke ideen hadde oppstått uten korona og de strenge konsertreglene.

– Men når alt slipper opp, kan det godt hende vi gjør en ny konsert hvis det blir show på tirsdag.

Kriminell Kunst består av Anders Arholm Jensen og Tore Arholm Tobiassen. FOTO: John Derek Bishop

Selv har han veldig liten peiling på spinning, og tror dette kan være en bra introduksjon til treningen for sånne som ham.

– Vi er jo ikke supertrente, deilige folk i mitt band. Vi er ganske blaude, i alle fall jeg. Dette kan være en kul intro til spinning for meg, og sikkert mange av våre fans. Jeg ser for meg at hvis man skulle prøve spinning med deilige folk, masse lys og speil første gang, kan det være en bøyg å tørre det. På konsert i Maskinhallen er det musikk og god stemning, ikke speil og fokus på deilige rumper.

Slipper ny sang

Selv skal han ikke spinne.

– Det tror jeg hadde vært kjedelig å se på. Ikke kan jeg det heller. Vi skal hoppe rundt som vanlig, de vanlige «løg-greiene». Det er vår ting, og det er den treningen jeg får. Jeg er dausvett etter hver gig. Det er så kjekt å ta seg helt ut og være helt mørbanka etterpå.

Spinningsyklene må stå med ekstra god avstand, fordi folk svetter og puster og peser mens de trør. Ellers er det ganske fritt.

– Vi skal ikke bli tatt over av treningsentusiastene. De som vil ta seg helt ut; dritkult. De som bare vil se; dritkult. Kom i treningsklær eller kjeledress med støvler.

Natt til fredag, ved midnatt, slipper Kriminell kunst også en ny sang; «Hjerta klikka».

– Den handler om en som spinner og har fått hjerteinfarkt... nei, da. Det handler om å bli sjekket opp av en fin dame på byen, og den syke følelsen det er. Det er en god vibe og diskofunk-greie; det som er vår ting.

