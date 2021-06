Kultur Mablis Endelig er det festival igjen! Se bildene fra Mablish her Festivalen arrangeres i en miniutgave på grunn av koronapandemien. Oppdatert: 18. juni 2021, 19:02 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Janove var første artist på scenen fredag kveld. FOTO: Jon Ingemundsen

Dette betyr at maksimalt 600 publikummere kan være til stede i Vålandskogen, i stedet for rundt 6000 publikumere som trolig ville vært på festivalen i et normalår.

På grunn av nedskaleringen har Mablis-festivalen gitt seg kallenavnet «Mablish» i år.

I dag, fredag, står Janove, Car.Pool, Miss Tati’s Angola70 og Skambankt på scenen.

Bildegalleriet oppdateres gjennom hele festivaldagen.

