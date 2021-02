Kultur Disney+ Dette er nyhetene hos Netflix, HBO og Disney+ i februar Vi har sjekket premieredatoene for seriene hos de tre strømmetjenestene. Publisert: 01. februar 2021, 15:00 Line Pevik

Kevin James, som du garantert kjenner fra «Kongen av Queens», dukker opp i splitter ny Netflix-serie. FOTO: RICHARD SHOTWELL

1. februar:

The Lady and The Dale, sesong 1 - HBO: Dette er en dokumentarserie i fire deler, der vi følger historien til Elizabeth Carmichael, en bemerkelsesverdig entrepenør som skapte seg et navn under den amerikanske oljekrisen på 1970-tallet ved å promotere sin drivstoffeffektive trehjuling ved navnet The Dale.

AXIOS, sesong 4 - HBO: Fjerde sesong av nyhetsdokumentarserien inneholder flere innsiktsfulle og opplysende intervjuer med toppledere og beslutningstagere fra politikkens-, medias-, vitenskapens- og forretningsverdenen.

2. februar:

Kid Cosmic, sesong 1 - Netflix: En gutts heltedrøm blir virkelighet når han finner fem kosmiske steiner, men å redde verden er ikke alltid like enkelt - og han kan ikke gjøre det alene.

Mighty Express, sesong 2 - Netflix: Enda en tegneserie der togene og de snille vennene deres løser alle problemene på skinnene.

3. februar:

Firefly Lane, sesong 1 - Netflix: Bestevenninnene Tully og Kate er der for hverandre gjennom opp- og nedturer fra de er tenåringer til de er i 40-årene.

5. februar:

Miraculous: Ladybug og Cat Noir på eventyr, sesong 3 - Disney+: Videregåendeelevene Marinette og Adrien har blitt utnevnt til Paris’ superhelter: Ladybug og Cat Noir. Oppdraget deres er å forhindre skurken Hawke Moth fra å skape andre superskurker, samtidig som de må holde deres egen identitet hemmelig.

På eventyr med Gordon Ramsay, sesong 2 - Disney+: Gordon Ramsey dykker, fanger fisk og hopper fra helikoptre på søken etter god mat. Han reiser til sumpområdene i Louisiana, fjordene i Norge, fjellsidene i sør-India og den indonesiske øya Sumatra.

Invisible City, sesong 1 - Netflix: Etter en familietragedie oppdager en mann at mytiske skapninger lever blant menneskene, og snart skjønner han at de er nøkkelen til den mystiske fortiden hans.

Hache, sesong 2 - Netflix: Helena vinner kjærligheten og tilliten til den farlige lederen av et heroinkartell i 1960-tallets Barcelona, og finsliper ferdighetene hun trenger for å stige i gradene.

7. februar:

Vitals, sesong 1 - HBO: Dette er en dokumentar i tre deler. Et innblikk i livet ved et sykehus i Barcelona på høyden av Covid-19-pandemiens herjinger.

9. februar:

Black Lightning, sesong 4 - Netflix: Rektor og pensjonert superhelt Jefferson Pierce gjør comeback som den legendariske Black Lightning når en forbrytergjeng truer familien hans.

10. februar:

Run On, sesong 1 - Netflix: Et løpetalent følger sin egen vei og sitt eget hjerte for første gang, når han møter en filmoversetter - i denne koreanske serien.

Capitani, sesong 1 - Netflix: Politiinspektør Luc Capitani etterforsker det mistenkelige dødsfallet til en 15 år gammel jente på et lite sted i Luxembourg der alle har noe å skjule.

12. februar:

Inside Pixar, sesong 1 - Disney+: En dokumentarserie med personlige og filmatiske fortellinger som gir et innblikk i det artistiske, kulturen og menneskene i Pixar Animations Studios.

Science of Stupid, sesong 1-6 - Disney+: Her konkurrerer en gjeng amatørvitenskapsfolk mot hverandre om å bli kronet til den minst informerte, ved å teste vitenskapelige prinsipper som dreiemoment, tyngdekraft og Newtons lover.

15. februar:

The Crew, sesong 1 - Netflix: Sjefen for et NASCAR-verksted kommer på kant med de unge, teknologiavhengige nykommerne som skal modernisere teamet. Med Kevin James, som du garantert kjenner fra «Kongen av Queens».

17. februar:

Behind Her Eyes, sesong 1 - Netflix: Miniserie der vi møter en alenemor som vikles inn i et forskrudd spill når hun får et forhold til sjefen, samtidig som hun knytter sterke bånd til hans mystiske kone.

18. februar:

Thus Spoke Kishibe Rohan, sesong 1 - Netflix: Dette er en fantasy-anime, ikke overraskende fra Japan.

Last Week Tonight With John Oliver, sesong 8 - HBO: HBOs Emmy-vinnende Last Week Tonight With John Oliver er tilbake med sin åttende sesong.

Loudermilk, sesong 3 - HBO: Serien handler om Sam Loudermilk, en tørrlagt alkoholiker og rusterapeut med en dårlig innstilling til livet. Han har problemer med selvsensur, og klarer å hisse på seg omtrent alle i livet sitt.

19. februar:

Muppet Show, sesong 1-5 - Disney+: Bli med Kermit, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo, the Swedish Chef og mange andre i det klassiske showet.

Lovestruck in the City, sesong 1 - Netflix: En lidenskapelig arkitekt starter jakten for å finne en frisjel av en kvinne, etter en strandromanse. Han prøver gjenforenes med henne i Seoul sine gater.

Tribes of Europa, sesong 1 - Netflix: I 2074 setter tre søsken seg fore å endre Europas skjebne etter at en global katastrofe deler kontinentet inn i utallige mikrostater som kjemper om herredømmet.

Momma Named Me Sheriff, sesong 2 - HBO: En animert serie, en spin-off av den populære animasjonsserien Mr. Pickles (også på HBO Nordic). Handler om Old Towns fjollete sheriff, som bor hjemme hos sin mor, og hvis beste venn er en dukke.

23. februar:

Star, Disney+: Innhold fra Star inkluderes i Disney+ fra 23. februar, og lover blant annet eksklusivt innhold under Star Originals som 45 serier og 44 filmer og spesialer. Alt innholdet blir ikke tilgjengelig 23. februar, men kommer i løpet av året. Dette vil være innhold som «Titanic», «Alle elsker Mary», «Pretty Woman», «Lost», «24» og «Homeland».

24. februar:

Ginny & Georgia, sesong 1 - Netflix: I håp om å få en ny start, flytter Ginny og moren Georgia til en ny by. Men Georgias hemmelige fortid kan gjøre det vanskelig for dem.

25. februar:

High-Rise Invasion, sesong 1 - Netflix: En dystopisk, nervepirrende animeserie.

Snowfall, sesong 4 - HBO: Snowfall utspiller seg i tiden da bruken av crack-kokain begynte å spre seg som en epidemi i Los Angeles. Serien følger en gruppe karakterer på kollisjonskurs.

26. februar:

Mickey Go Local, sesong - Disney+: Mikke Mus og vennene hans utforsker det beste fra Singapore og Malaysia – fra mat til tradisjonell bekledning og ikonisk moderne arkitektur.

27. februar:

A Love So Beautiful, sesong 1 - Netflix: En koreansk serie, en romantisk sådan, der forholdet til en forelska tenåring utvikler seg inn i voksenlivet.

