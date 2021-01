Kultur Disney+ Dette er nyhetene hos Netflix, Disney+ og HBO i januar Vi har sjekket premieredatoene for de nye seriene hos de tre strømmetjenestene. Publisert: 02. januar 2021, 19:00 Synne Mauseth

1. januar:

Friends , alle sesonger, HBO: Fra 1. januar blir alle sesonger av «Venner for livet» tilgjengelig, eksklusivt, på HBO Nordic.

Headspace Guide to Meditation , sesong 1 - Netflix: Headsapace gir et vennlig og friskt innblikk i fordelene med meditasjon og viser teknikker og meditasjoner med veiledning slik at du kan komme raskt i gang.

Dream Home Makeover , sesong 2, Netflix: Ny sesong med ekstreme forvandlinger på hjemmefronten!

Monarca , sesong 2, Netflix: Carranza-søsknene møter en ny fiende i sitt søskenbarn Sofia og hele framtiden til Monarca-imperiet står på spill.

Power Rangers Beast Morphers , sesong 2, Netflix: Power Rangers vender tilbake for en ny sesong. Go, go, Powerr Rangers!

Running Man , sesong 1, Netflix: Populært program fra Sør-Korea hvor det handler om å vinne løp, selvfølgelig, gameshow-style.

Dyrehjelpen i Alaska , sesong 1 - Disney+: Vi blir med det heltemodige teamet som redder, rehabiliterer, og forsker på de ville dyrene i USAs siste grenseland.

Disney Coop og Cami spør verden , sesong 2 - Disney+: Vi møter søsknene Coop og Cami som tar nesten alle sine beslutninger basert på meningene til de millioner av tilhengerne av Coopers nettsted kalt «ville du heller?»

Jorden kaller Ned , sesong 1 - Disney+: Jorden kaller Ned er en live action talkshow/dukke/komiserie fra 2020.

Once Upon a Time , sesong 1-7 - Disney+: Emma Swan lurer på om innbyggerne i Storybrooke, Maine, på en eller annen måte er faktiske karakterer fra legendariske barneeventyr. Parallelle verdener avdekkes i denne moderne tolkningen av klassiske fabler, der en forbannelse har fanget kjente eventyrkarakterer i vår verden.

5. januar:

History of Swear Words , sesong 1 - Netflix: Nicolas Cage er programleder for denne respektløse serien som tar for seg historien bak og innflytelsen til noen av de mest beryktede banneordene i det engelske språket.

¡Nailed It! México : sesong 3, Netflix: Skjeve kaker og flatt bakverk truer amatørkokkene i jakten på en sweet pengepremie.

6. januar:

Surviving Death , sesong 1 - Netflix: Hva skjer når vi dør? Denne dokumentarserien ser nærmere på personlige historier om og forskning på nær-døden-opplevelser, gjenfødelse og overnaturlige fenomener.

8. januar:

Lupin - Netflix : Gentlemantyven Assane Diop vil hevne seg på en velstående familie, etter at de har påført faren hans urett.

Bunk'd , sesong 4 - Disney+: Emma, Ravi og Zuri Ross forlater toppleiligheten i New York og drar til Camp Kikiwaka, en landlig sommerleir i Maine hvor foreldrene deres traff hverandre som tenåringer. Der møter de andre barn og leirledere, i tillegg til det legendariske Kikiwaka-monsteret.

Marvel Studios: Legends , sesong 1 - Disney+: Serie som frisker opp minnet om de forskjellige heltene og skurkene som snart kommer til Disney+ i ulike serier. Her kan du få et innblikk i noen av de kommende eventyrene i Marvel-universet.

Den ultimate superbilen , sesong 1 - Disney+: Dagens superbiler representerer en utrolig blanding av kunst og vitenskap. I serien vises hvordan det gjøres og de besøker noen av de mest kjente bilprodusentene for å avsløre ingeniørkunsten og hemmelighetene som ligger bak de legendariske modellene.

Vampyrina , sesong 2 - Disney+: Disney Junior-serien om Vampyrina kommer med en andre sesong.

NTSF:SD:SUV: , sesong 2 - HBO: Også kjent som National Terrorism Strike Force: San Diego. Andre sesong er her!

A discovery of witches - HBO: I sesong en kom det fram at den dyktige historikeren, Diana Bishop, er en heks. I sesong to reiser hun tilbake i tid sammen med vampyren Matthew.

Inside The World’s Toughest Prisons , sesong 5, Netflix: Raphael Rowe, som har vært fengslet for noe han ikke har gjort, setter seg frivillig bak lås og slå i fengsler i Filippinene, Grønland og Sør-Afrika.

13. januar:

Night Stalker: The hunt for a serial killer , miniserie - Netflix: I skyggene av Los Angeles sin glamour i 1985, lurer en ond seriemorder. Dette er true crime, der to detektiver ikke vil hvile før de klarer å fange morderen.

Jurassic World: Camp cretaceous , sesong 2 - Netflix: Tenåringene rømmer fremdeles fra dinosaurene.

15. januar:

Disenchantment , sesong 3 - Netflix: Prinsessepliktene kaller, men hun vil heller drikke. Frigjorte Bean irriterer kongen når hun skaper kaos sammen med vennene sine, en demon og en alv.

Dawson’s Creek , sesong 4–6, Netflix: Tenåringsserien for deg som vokst opp på 90/tidlig 2000-tallet, altså. I januar kommer flere sesonger på Netflix.

Kuroko's Basketball : sesong 1, Netflix: I denne anime-serien handler det om actionfylt basketball.

Descendants - Den onde verden , sesong 1-2 - Disney+: Historiene baserer seg på filmen Descendants. Her fortsetter vi å bli bedre kjent med barna til Disneys helter og skurker, når de havner på samme skole.

Runaways , sesong 3 - Disney+: Seks barn oppdager at foreldrene deres gjemmer på en grusom hemmelighet. Etter å ha snublet over en plan med ødeleggende konsekvenser, slår de seg sammen for å stoppe foreldrene.

WandaVision , sesong 1 - Disney+: WandaVision blander klassisk situasjonskomedie med Marvel Cinematic Universe. Wanda og Vision, to mennesker med superkrefter, lever et idyllisk forstadsliv inntil de begynner å mistenke at ikke alt er som det virker

18. januar:

Real Time with Bill Maher , sesong 19, HBO: Det blir ny sesong med komedie-talkshowet og diskusjoner om aktuelle temaer og gjester fra flere fløyer i politikk.

19. januar:

Batwoman , sesong 2 - HBO: Javicia Leslie tar over stafettpinnen etter Ruby Rose i rollen som Batwoman.

All American , sesong 3 - HBO: Når en kommende stjernespiller fra en highschool i det sydlige Los Angeles leies inn for å spille amerikansk fotball for Beverly Hills High, begynner to familiers seire, nederlag og kamper å kollidere.

Bling Empire , Netflix: En vilt rik gruppe med asiater, venner (og frenemies) i LA følges. Men innimellom all luksusen og glamouren finnes det selvfølgelig hemmeligheter - og det er ikke alle som er like flinke til å holde tett.

20. januar:

Spycraft , Netflix: Historiene bak de kuleste gadgets spioner har benyttet seg av, oppfinnerne av dem og agentene som brukte dem.

Daughter from another mother , Netflix: To svært ulike kvinner danner familie da de oppdager at deres seks måneder gamle unger ble forvekslet ved fødselen.

21. januar:

Call My Agent , sesong 4, Netflix: De ansatte i toppfirmaet er tilbake for sesong 4 - med Andrea i sjefsstolen.

Riverdale , sesong 5, Netflix: Archie og gjengen er tilbake med en ny sesong tenåringsdrama.

22. januar:

Dalmantinerveien 101 , sesong 1 - Disney+: Serien foregår på 2000-tallet i London, og følger Dolly og Dylans eventyr sammen med mamma Delilah, pappa Doug, og deres 97 brødre og søstre.

Pixar Popcorn , sesong 1 - Disney+: Dette skal være små kortfilmer med flere kjære Disney-karakterer i hovedrollene.

Sonnys Sjanse , sesong 3 - Disney+: Serien har en historie i historien, der handlingen dreier seg om skuespillerne og innspillingen av den fiktive komedien So Random!

Cobra Kai , sesong 3 - Netflix: Sesong tre byr på dramatikk etter slagsmålet ved den videregående skolen.

Busted , sesong 3, Netflix: Kjendiser leker detektiver når de forsøker løse mindre gåter som fører til et større mysterium.

Fate: The Winx Saga , Netflix: En tenårings-fe lærerå mestre magi, samtidig som hun får seg venner, forelsker seg, slåss mot monstre og finner sin sanne identitet.

Blown Away , sesong 2, Netflix: Glassblåsekunstnere fra hele verden er klare til å gyve løs på ti krevende utfordringer.

Legacies , sesong 3 - HBO: De ikoniske heltene og skurkene fra The Vampire Diaries og The Originals etterlot seg en arv bestående av vedvarende kjærlighet og familiefølelse, og den fortsetter nå i Legacies.

23. januar:

Painting with John , dokumentarserie, HBO: Vi følger multikunstneren John Lurie, som jobber best når han kombinerer barnslighet og kaos med kompliserte kunstneriske teknikker.

25. januar:

Euphoria , spesialepisode - HBO: Savner du Jules? Hun kommer tilbake i denne andre delen av spesialepisoden.

26. januar

Snowpiercer , sesong 2, Netflix: På tide med en sesong til av dette postapokalyptiske dramaet hvor jorden er frosset ned og de siste overlevende menneskene bor på et tog som går i en gigantisk jernbane over hele verden.

27. januar:

50M2 , sesong 1 - Netflix: En leiemorder om har lurt sjefene sine, gjemmer seg i en skredderbutikk. Der forveksles han med den avdøde eierens sønn, en identitet han bestemmer seg for å utnytte.

29. januar:

We are: The Brooklyn Saints , miniserie - Netflix: Dette er en dokumentarserie i fire deler, der man følger et fotballprogram for ungdom i det indre hjertet av Brooklyn i New York.

31. januar:

The Uncanny Counter , Netflix: På dagtid serverer de nudler. På kveldstid jakter de onde demoner!

