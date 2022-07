Kultur Adele Adele sier at noen fans «følte seg forrådt» da hun gikk mye ned i vekt I et nytt intervju forteller Adele at noen fans «følte seg forrådt» da hun gikk så mye ned i vekt. Publisert: 04. juli 2022, 09:11 NTB

Adeles vekttap opptok både mediene og fansen. Her er hun på Brit Awards i februar i år.

Sangstjernen skal anslagsvis ha gått ned godt over 40 kilo i de to årene før hun slapp sitt nyeste album i 2021. Det sjokkerte ifølge The Independent mange fans, og i et intervju med en av BBCs radiokanaler deler Adele nå hvordan hun selv opplevde den intense oppmerksomheten rundt vekttapet.

Adele forstår hvorfor den kraftige vektnedgangen vakte interesse, ikke minst fordi hun ikke delte denne reisen offentlig «slik alle andre gjør», sa hun i samtalen. Og kommentarene haglet i sosiale medier.

– Jeg synes veldig synd på dem som følte at andres kommentarer betød at de ikke så bra ut eller var vakre. Noen av dem jeg la merke til var unge, i 15-årsalderen. Og så var det dem som følte seg veldig forrådt av meg, som skrev «å, hun har gitt etter for presset». Men det plaget meg ikke fordi de holdt ikke hånden min klokken fire om morgenen når jeg gråter øynene ut av angst og trenger noe annet å tenke på.

Adele i 2013 da hun fikk Oscar for Beste Original Song for «Skyfall».

Adele fortalte også at hun står fast på at beslutningen om å avlyse Las Vegas-forestillingene sine i januar, til tross for det hun kaller «en brutal reaksjon» på avlysningen – som skjedde bare 24 timer før første konsert.

Denne helgen opptrådte Adele to dager på rad i Hyde Park i London foran et enormt publikum. Dette var hennes første offentlige opptreden på fem år, og hun var ifølge anmeldelsene overveldet da hun gikk på scenen første kveld ut – men fikk publikum ut i allsang med «Hello».

Selv om Adeles låtkatalog ikke akkurat er av de muntreste, så ble det ifølge anmelderne strålende stemning – ikke minst takket være hennes «fantastiske, oppløftende skravling mellom låtene» og måten hun «skifter fra herskerinnen av mørke følelser til kaklende utdrikkingslag-venninne», skriver The Independent.

