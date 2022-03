Kultur Batman fløy inn til topp-plassering Den nye Batman-filmen topper kinolistene både hjemme og ute. Publisert: 07. mars 2022, 11:59 NTB

Superhelter i solnedgang: Scenen er fra Warner Bros. Pictures' film «The Batman».

Matt Reeves «The Batman» flyr høyt og lander øverst på kinotoppen på hjemmebane. På den nordamerikanske kinotoppen troner den øverst etter åpningshelgen – og er dessuten først ut dette året til å krysse 100 millioner dollar i løpet av premierehelgen.

Filmen, med Robert Pattinson i hovedrollen som Bruce Wayne og Batman, trakk til seg 128 millioner dollar til billettlukene den første helgen «på vingene» i USA.

Den eneste andre filmen som har klart å krysse 100 millioner dollar-grensen etter pandemien, er «Spider-Man: No Way Home» – som satte nye besøksrekorder under premierehelgen i desember i fjor.

Også her hjemme ble Batman tatt godt imot, med et besøk på totalt 57 390 i premierehelgen. På andreplass finner vi animasjonsfilmen «Syng 2», med et besøk denne helgen på 21 641 kinogjengere. Filmen er totalt sett av 178 162 etter premieren 18. februar.

Tom Holland-filmen «Uncharted» landet på tredjeplass etter helgen, med et besøk på 11 961. Denne filmen har lokket til seg totalt 96 235 til kinosalene siden premieren 18. februar.

«Spider-Man: No Way Home» (totalt sett av 548 035 siden premieren 21. januar) – og den norske filmen «Full dekning» – avslutter topp fem på kinolisten etter helgen.

