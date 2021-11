Kultur Billboard The Weeknds hitlåt «Blinding Lights» er blitt tidenes listetopper i USA «Blinding Lights» av den canadiske popstjernen The Weeknd har seilt opp som tidenes nummer én-låt på den amerikanske Billboard-listen – og danker ut en sang fra 1960. Publisert: 24. november 2021, 10:46 NTB

Nå topper The Weeknd Billboards liste over Greatest of All Time Hot 100-sanger med «Blinding Lights».

Billboard har stått bak hitlister i USA i 63 år, basert på radiospilling, salgstall og etter hvert strømming.

Og nesten like lenge har en hitlåt fra 1960 toppet listen kalt Billboard‘s Greatest of All Time Hot 100 Songs, nemlig Chubby Checkers «The Twist». Men nå har canadiske The Weeknd erobret plassen, etter at «Blinding Lights» har tilbragt 90 uker på Topp 100-listen i USA.

The Weeknd, som er artistnavnet til Abel Tesfaye, slapp «Blinding Lights» i november 2019. Frem til september 2021 var den strømmet mer enn 2,5 milliarder ganger på Spotify.

Chubby Checker (midten), i dag 80, slo igjennom i 1960 med sin dansepopulære coverversjon av «The Twist» – som siden har toppet Billboards liste. Nå er han detronisert og går inn på en andreplass. Og ja, det er også ham som er å høre på «Let's Twist Again».

Populariteten til låten ble hjulpet frem av The Weeknds opptreden i pausen på Super Bowl tidligere i år – og ikke minst av en danseutfordring på TikTok under pandemien. Det er smått ironisk, ifølge Billboard: For også Chubby Checkers «The Twist» fikk folk ut på dansegulvet i sin tid.

– Jeg tror ikke det helt har sunket inn ennå. Jeg forsøker ikke å tenke så mye på det, bare telle mine velsignelser og være takknemlig, lyder kommentaren fra The Weeknd om toppstatusen.

Ti på Billboard-toppen

«Blinding Lights» – The Weeknd «The Twist» – Chubby Checker «Smooth» – Santana feat. Rob Thomas «Mack The Knife» – Bobby Darin «Uptown Funk!» – Mark Ronson feat Bruno Mars «How do I Live» – LeAnn Rimes «Party Rock Anthem» – LMFAO feat Lauren Nemmett & Goonrock «I Gotta Feeling» – The Black Eyed Peas «Macarena (Bayside Boys Remix)» – Los Del Rio «Shape of You» – Ed Sheeran