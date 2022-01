Kultur Kino Superhelt satte kinorekord – og skaper ny optimisme i kinobransjen En superhelt skaper ny optimisme i kinobransjen etter den rekordsettende «Spider-Man No Way Home»-premieren i helgen. Publisert: 24. januar 2022, 11:37 NTB

«Spider-Man» redder også norsk kinobransje, skal man tro premieretallene sist helg for Tom Holland og «Spider-Man No Way Home».

Hele 175.106 besøkende benket seg i kinosalene for å få med seg premieren på den utsatte «Spider-Man»-filmen med Tom Holland på ny i hovedrollen.

Det gir en omsetning på 24,45 millioner kroner, noe som danker ut «James Bond: No Time to Die» som hadde en åpningshelg som innbragte 22,7 millioner kroner i fjor høst. Det er også den største Marvel-åpningen noensinne, siden den nye Spidey-filmen slår «Avengers: Endgame», som hadde den tidligere rekorden med 22,3 millioner kroner.

Billettsalget er ifølge Kampanje også nær en dobling av forrige rekord for en «Spider-Man»-film, nemlig «Spider-Man Homecoming» fra 2017, som ble sett av 90.134 i sin premierehelg.

Alt dette til tross for at Kino-Norge fortsatt lever med koronarestriksjoner med en makskapasitet på 200 personer. Ifølge en pressemelding fra SF Studios skal mange visninger og et stort engasjement hos kinoene ha kompensert for dette.

Kaster seg uti det: Zendaya og Tom Holland i «Spider-Man: No Way Home».

– Dette er en fantastisk åpning for Kino-Norge etter igjen en periode med strenge restriksjoner som har gjort det vanskelig å drive kino. Vi er bare en uke etter at de strenge restriksjonene på kino er hevet, og nå et slikt resultat allerede, er helt enestående. Dette hadde ikke vært mulig uten en tålmodige fans, fantastisk film og flinke kinoer, sier distribusjonsansvarlig hos SF Studios, Atle Ellingsen.

Markedssjef Christer Solberg i Media Direct Norge, som er stor aktør på salg av kinoreklame i Norge, uttaler ifølge Kampanje at man «virkelig trengte Spider-Man og gode besøkstall nå».

– Vi har hatt et svært vanskelig 2020, og nesten like tøft 2021 på grunn av pandemien. Vi fikk en liten trøkk med nye restriksjoner før jul, etter et fantastisk fjerde kvartal i 2021. Så det smaker godt med en positiv nyhet som publikumstallene på premierehelgen med «Spider-Man» representerer, uttaler Solberg. Han mener det er grunn til å være optimistisk med tanke på resten av året.

Ifølge Kantar ble det solgt 5,7 millioner kinobilletter i 2021, mot 4,8 millioner året før. I 2019 ble det solgt 11,3 millioner kinobilletter her til lands. Markedssjefen i Media Direct Norge regner ifølge Kampanje med å selge over ti millioner billetter i 2022.

LES MER: Dette er vårens åtte norske filmer

Publisert: 24. januar 2022, 11:37