Kultur TV-serier Sharon Stone går om bord i «The Flight Attendant» – skal spille moren Sharon Stone går om bord i andre sesong av «The Flight Attendant», som er suksesserien til Kaley Cuoco. Publisert: 12. januar 2022, 11:53 NTB

Kaley Cuoco spiller hovedrollen i «The Flight Attendant», og skal i andre sesong konfronteres med sin fraværende mor, spilt av Sharon Stone.

Kaley Cuoco, for evigheten kjent som Penny i «The Big Bang Theory», har også funnet en fin vei videre med «The Flight Attendant» på HBO – der hun gestalter den trøblete flyvertinnen Cassie.

Og når Sharon Stone gjør entré, skal hun spille en spesiell person fra Cassies fortid: Moren, som Cassie ikke har hatt kontakt med på mange år.

Og denne moren ville selv foretrekke å forbli på avstand, lyder beskrivelsen av karakteren ifølge People : Hun har verken tålmodighet eller velvilje å tilby datteren etter et helt liv i kamp mot alkoholisme.

Sharon Stone, her på Cannes-premiere sist sommer, blir å se i andre sesong av «The Flight Attendant» – som moren.

I første sesong var det forholdet til den avdøde faren som Cassie Bowden-karakteren slet med, og nå er turen kommet til moren.

Når andre sesong begynner vil TV-seerne møte en nykter Cassie som på fritiden jobber litt for CIA. Etter at hun i første runde våknet i sengen ved siden av en drept mann, blir hun denne gangen vitne til et drap på en langdistanseflytur – og havner i et nytt, internasjonalt mysterium.

Innspillingen er i gang nå, meldes det fra USA.

LES MER: Dette er vårens åtte norske filmer

Publisert: 12. januar 2022, 11:53