Restaurant Dette skal erstatte Tako i Østre bydel I løpet av mai åpner Angr i Ryfylkegata, men hva som kommer på menyen er høyst usikkert. Publisert: 19. mars 2021, 19:00

Arnt og Elise Skjerve, til høyre i bildet, har droppet Tako til fordel for Angr. Her sammen med kommende kjøkkensjef Bernt Sætre (t.v.). FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det kommer helt an på hva som er tilgjengelig. Får vi levert løk og jordskokk den dagen... ja, så må du lage noe godt av det da, sier innehaver Arnt Skjerve.

Det er rett under fire måneder siden han og kona Elise Skjerve bekreftet at Tako skulle stenge dørene. Da hadde restauranten kun vært i drift i halvannet år.

Nå er duoen tilbake i de gamle Tako-lokalene for å jobbe med nylanseringen Angr.

– Angr skal være både bar og kjøkken. Her kan du komme innom rett etter jobb for noen småretter og noe å drikke. Ønsker du å bestille bord, får du en satt meny som vil variere avhengig av sesong, forklarer Arnt.

Elise Skjerve er daglig leder i Fortou AS, selskapet som driver take away-restauranten med samme navn, og som den nye restauranten Angr blir en del av. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ble en tacorestaurant

«Angr» er det norrøne ordet for «fjord», og gir et hint om at det også skal serveres en del sjømat. Det nye restaurantnavnet har ingenting å gjøre med at duoen angrer på Tako-åpningen.

Ifølge ekteparet er forklaringen så enkel som at Tako-konseptet ikke fungerte.

– Vi ønsket å være en bar med taco-servering, men endte opp som en tacorestaurant, sier Elise.

– Vi fikk aldri inn de gjestene som bare ville komme innom for en drink, supplerer Arnt.

Antallet gjester økte betraktelig da Tako-stengingen ble kjent i november. Ifølge Arnt stengte ekteparet døra til Tako da stedet var på topp.

– Da var det nesten så vi angret litt, sier Arnt med et lurt smil.

– Hvis det ikke hadde vært for korona, så skulle vi gjerne driftet Angr og Tako parallelt. Men så lenge pandemien herjer, er vi nødt til å disponere ressursene vi har så godt vi kan, sier Elise.

Foreløpig er det lite som minner om en ny restaurant på utsiden, men Angr-trioen bekrefter at Tako-skiltets dager snart er talte. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kreativ hverdag

En annen viktig faktor til at Tako ble lagt på hylla, var muligheten til å være kreativ.

I fjor høst, før pandemien tørrla Oslo, var ekteparet innom flere vinbarer i hovedstaden. Det var etter dette besøket de bestemte seg for å realisere drømmen om en vinbar og restaurant.

Samtidig mente begge to at Tako-lokalene passet godt til dette.

– Arnt har et behov for å være kreativ. Når du ender opp som tacorestaurant, låser du deg veldig til ett konsept, sier Elise.

Derfor går hverdagen på kjøkkenet fra å være satt og firkantet, til en kreativ prøvelse for alle ansatte. Hva som dukker opp på menyen avhenger av hva kokkene har mest tro på av de råvarene som er tilgjengelige.

I tillegg følger Angr etter restauranten Söl, som nylig åpnet en vinbar i Pedersgata.

– Vi ble litt sure da de åpnet før oss, sier Elise, som kjapt legger til at det var en spøk.

– Det er utelukkende positivt for oss og folk i byen. De knytter Pedersgata nærmere oss her i Østre bydel, sier hun.

Store deler av inventaret blir med videre. I tillegg har veggene fått seg noen strøk maling. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Småpenger

I Ryfylkegata 22 er veggene malt. Bord og stoler blir med fra den gamle restauranten, men får seg en overhaling før gjestene kan slå seg ned. Noe ræl - som Arnt kaller noen av sittegruppene - forsvinner.

– 2020 har vært et ekstremt krevende år for oss. Vi ender nok opp med driftsresultat på rundt 1,3 millioner kroner i minus, sier Elise.

Rælet skal ut. Her bærer Arnt og Edvard Xu Tangnæs ut siste rest av en gammel sittegruppe. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Derfor blir Angr-etableringen til på småpenger sammenlignet med kostnaden det var å få Tako på beina. Ekteparet regner med å bruke rundt 200.000 kroner før dørene åpner i løpet av mai.

Så lenge koronasituasjonen tillater det, så klart.

– Det er mulig at vi åpner noen dager i april for å teste ut menyen. Men vi åpner ikke restauranten permanent før vi vet at vi kan holde åpent en stund, sier Elise.

