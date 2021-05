Aktuelt Stavanger Capone satser tross korona: Flaggskipbutikk på 500 kvadratmeter med lounge og alkoholservering Klesbutikken Capone og Mrs. Capone på Arkaden i Stavanger har vokst. Daglig leder forteller at de ønsker å ruste opp til pandemien er over. Publisert: 06. mai 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

Daglig leder i Capone Stavanger, Jo Svendsen, gjør de nye, større lokalene klare for åpning fredag. FOTO: Jon Ingemundsen

– Vi skal kunne stå enda sterkere når ting åpnes opp og folk virkelig føler friheten til å kunne gå i butikker og byen, sier daglig leder Jo Svendsen.

2020 var et vanskelig år for flere butikker i Stavanger, men for Capone har det gått godt tross restriksjoner, ifølge Svendsen:

– Pandemien har selvfølgelig påvirket oss, men ikke i den grad vi hadde trodd det skulle.

Regnskapstallene for 2020 er ikke tilgjengelige ennå, men i 2019 omsatte klesbutikken på Arkaden for 16,4 millioner kroner, som ga et overskudd på 1,7 millioner kroner før skatt, ifølge proff.no.

Svendsen ville ikke røpe hvor mye opprustingen har kostet, men ønsket er å gjøre Capone til en destinasjon når ting åpnes opp igjen.

– Vi skal være «top of mind». Skal folk til byen, så vil de innom for å se i alle fall.

Daglig leder for alle Capone-butikkene i regionen, Merete Gripsgård, bretter ferdig klærne som kunder skal kunne kjøpe når butikken åpner. FOTO: Jon Ingemundsen

Alkoholservering?

Capone har fire avdelinger i regionen; Kilden, Amfi Madla, Kvadrat og Arkaden i Stavanger. Ideen om å gjør Stavanger-avdelingen til et flaggskip, har Svendsen hatt siden han tok over som daglig leder i 2000.

– Det kommer til å bli Stavangers fineste butikk, mener han.

Butikken vil være på 500 kvadratmeter, og tar over arealet hvor BikBok tidligere holdt til på kjøpesenteret. Flaggskipet vil også få et eget et lounge-område med bar.

– Det skal være et lite sitteområde hvor man kan slappe av og få seg en kopp kaffe, en liten pause i hverdagen hvor man får inspirasjon til å se på klær.

Dersom Svendsen får det som han vil, er det ikke bare kaffe man kan bli tilbudt på Capone. Det har blitt sendt en søknad om skjenkebevilling til Stavanger kommune.

– Kunnskapsprøven og etableringsprøven er tatt. Så vi er klare dersom kommunen sier ja.

Daglig leder i Capone Stavanger, Jo Svendsen, vasker over benken i loungen. Torsdag kveld kommer en lite gruppe fra kundeklubben til Capone. FOTO: Jon Ingemundsen

– Kan ikke si noe om bevillingen

Juridisk rådgiver i bevillingsseksjonen i Stavanger kommune, Linn Sliper, kan ikke svare på om Capone kommer til å få lov til å skjenke alkohol.

– Det kan jeg dessverre ikke uttale meg om nå fordi det er en søknad som vi har inne til behandling. Den er ikke ferdig vurdert enda.

Sliper forteller at de skal vurdere bevillingen etter skjenkeretningslinjene i Stavanger kommune og alkoholloven. Når Capone kan få svar på søknaden, avhenger av flere parter.

– Vi er forpliktet til å innhente uttalelse fra blant annet politiet, skatteetaten og helse og velferd internt i kommunen. Så når de har uttalt seg, har vi det vi trenger for å vurdere saken ferdig.

Capone Stavanger skal åpne for alle kunder på fredag. FOTO: Jon Ingemundsen

Ser mot utlandet

Svendsen forteller at de før pandemien pleide å reise på messer i utlandet. Her kommer mye av inspirasjonen til det nye flaggskipet fra.

– Da så vi mange klesbutikker som hadde egne restauranter. Vi ser mer og mer av det. Nå kommer det en ny butikk i Oslo som kommer til å ha restaurant på én side og butikk på den andre.

Ideen om servering av alkohol kommer også fra utlandet.

– Drar du til fine butikker i utlandet, så serveres det gjerne noe musserende, avslutter Svendsen.

