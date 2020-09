Aktuelt Livmorhalskreft Lill fikk oppdaget kreft etter rutinekontroll som 30-åring: – Det var bare flaks En rutinekontroll førte til at livmorhalskreft ble oppdaget. Hadde den ikke blitt det, ville historien til Lill blitt annerledes. Oppdatert: 29. september 2020, 11:10 Sindre Reinholt

– Jeg hadde ikke tenkt på å sjekke meg for kreft i så ung alder, sier Lill Haaland Dybdal. FOTO: Sindre Reinholt

– Det var bare flaks. Jeg dro ikke til legen for å sjekke meg for kreft, men som rutinekontroll etter mitt tredje barn, forteller Lill Haaland Dybdal (49).

Ifølge SSB er gjennomsnittsalderen for førstebarnsmødre 29,8 år. Da Lill var 30 hadde hun allerede rukket å bringe tre krabater til verden.

– Jeg hadde ikke tenkt på å sjekke meg for kreft i så ung alder, selv om det var anbefalingen den gangen også, forklarer Lill, som oppfordrer alle kvinner å sjekke seg når de fyller 25 år.

Selv de som har tatt hpv-vaksinen. Hun er bekymret for at den kan bli en hvilepute og føre til at færre tester seg.

– Ingen bør oppleve å bli truet på livet av alvorlig kreft, gjennomgå behandling og ha uvissheten om tilbakefall hengende over seg.

Det finnes tre ulike hpv-vaksiner i Norge. Disse beskytter mot de vanligste formene for livmorhalskreft, som er ansvarlig for 70 prosent av tilfellene, ifølge fhi.no FOTO: Sindre Reinholt

La ikke merke til kreften

Livmorhalskreft kan utvikle seg uten at man legger merke til det. Da legen ringte Lill for å fortelle at hun hadde fått kreft, ville hun ikke tro ham.

– Jeg fortalte legen at han hadde kontaktet feil person.

Dessverre for 30 år gamle Lill hadde legen rett.

Hun måtte fjerne livmoren og drømmen om å få fem barn røk.

FAKTA: Om #sjekkdeg-kampanjen Da stavangerjenta Thea Steen fikk livmorhalskreft startet

hun #sjekkdeg-kampanjen sammen med

Kreftforeningen og Det Nye i 2015.

Målet med #sjekkdeg-kampanjen er å få flere kvinner med i Livmorhalsprogrammet.

Fra du er 25 år, får du brev fra Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret når det er på tide med livmorhalsprøve.

Det anbefales at du tar livmorhalsprøve regelmessig fra du har fylt 25 år til du er 69 år.

HPV-vaksinen forebygger også livmorhalskreft.

Thea Steen døde av kreften 17. juli 2016, men kampen fortsetter. Thea Steens minnefond er blitt opprettet for å bidra til at flest mulig unge kvinner unngår livmorhalskreft og får gode fremtidsmuligheter. Informasjonen er hentet fra Kreftforeningens sider.

#sjekkdeg

I år har 25.000 færre kvinner sjekket seg siden mars i 2020, sammenlignet med samme tid i fjor opplyser Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen.

September er måneden der Kreftforeningen ønsker å sette et tydelig fokus på at unge kvinner skal sjekke seg for livmorhalskreft.

– Den vanligste årsaken til at kvinner ikke tar livmorhalsprøver er at man gruer seg (42 prosent) eller at man synes det er ubehagelig (26 prosent), forteller Camilla Gram, distriktssjef Kreftforeningen FOTO: Sindre Reinholt

– Flere enn 300 kvinner får livmorhalskreft hvert år, hadde det ikke vært for at kvinner sjekket seg, ville tallet vært over 1000 forteller hun, og legger til:

– Dette er en kreftform vi kan unngå, men da må man sjekke seg.

Fastlegene bør gjøre en innsats

Kreftforeningen mener fastlegene må legge til rette for at det skal bli så enkelt, ukomplisert og lite ubehagelig som mulig å ta disse sjekkene.

Celleprøven tas med en liten børste som samler opp celler fra livmorhalsen. Det tar vanligvis tre-fire uker å få svar. FOTO: Sindre Reinholt

– Undersøkelsen er enkel, smertefri og tar bare noen få minutter, sier Anne Aronsen som er fastlege ved Klubbgaten legesenter.

Prøven tas hos fastlege eller gynekolog.

Det at 25.000 færre kvinner har sjekket seg i år, mener Aronsen at er hårreisende.

– Folk må ta eget ansvar. De vet når bilen skal til EU- kontroll, men når de skal sjekke seg må de få påminnelse, sier Aronsen og ler.

– Man ble fortalt at man ikke skulle belaste helsevesenet unødvendig når pandemien sto på som verst. Har du hatt mindre tid til å følge opp pasienter?

– Nei, egentlig ikke. Torsdag har vært «gynekologdag» gjennom korona også, sier hun smilende.

Hver torsdag brukes til gynekologiske undersøkelser på kontoret til lege Anne Aronsen. – Da prøver jeg å gjøre det litt koselig her inne, slik at det blir mer komfortabelt å sjekke seg. FOTO: Sindre Reinholt

En preventiv undersøkelse

Etter at kvinner har fylt 25 år, anbefales det at man tar en kontroll hvert tredje år.

Selv om man har vært seksuelt aktiv fra ung alder, er det lite sannsynlig man oppdager noe på en celleprøve før man har fylt 25.

Men har du symptomer på at noe er galt, skal du ta en gynekologisk undersøkelse uansett hvor gammel du er, avslutter legen

