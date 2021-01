Aktuelt Karibia Nicole og Sam fortsetter jordomseilingen til tross for pandemi og stengte grenser Kjæresteparet har vært på seiltur siden 2018. Det fortsetter de med. Publisert: 31. januar 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Janne Håland

Nicole Marie Carlsen fra Stavanger og samboer Sam Hawkins Pitman har vært på seiltur siden høsten 2018. FOTO: Privat

Nå er planen å sette kursen mot Panamakanalen og Stillehavet. Neste stoppested er Fransk Polynesia, men for å komme fram dit må de krysse verdenshavet. Den turen alene er på 4000 nautiske mil, som er rett over 7400 kilometer.

– Det vil bli vår største havkryssing noensinne, skriver Nicole Marie Carlsen (29) i en e-post.

Slik påvirker korona reiseplanene

Det hele begynte høsten 2018. Hun og kjæresten Sam Hawkins Pitman (32) kastet loss fra Stavanger. Målet var New Zealand. På veien skulle de besøke flere land og øystater.

Et knapt halvår etter at de vinket farvel til kjølige og forblåste Stavanger, ankret de opp i Karibia. Der ble de mye lenger enn de hadde trodd.

Koronapandemien førte til strenge reiserestriksjoner over hele verden. På et tidspunkt satt Carlsen koronafast på den franske øya Martinique helt alene. Kjæresten hadde dratt til Australia for å jobbe og fikk først komme tilbake igjen etter nærmere fire måneder.

Det siste året har paret for det meste oppholdt seg i Karibia. FOTO: Privat

Le Marin på Martinique har blitt hjemmehavna for paret. Utenom turer til øyer i «nærheten», har dette vært basen for Carlsen og Pitman siden januar i fjor.

– I likhet med resten av verden er det en langt mer krevende prosess å komme til nye land. De fleste steder må man søke på forhånd og ha med en negativ PCR-test ved ankomst, andre steder må man i tillegg i 14 dagers karantene og ta en ny test etter karantenetiden. Så det ganske mye mer stress å reise rundt enn det det var før korona, så det har absolutt hatt en stor effekt på våre reiseplaner og hvilke valg vi tar, skriver Carlsen.

Paret dokumenterer turen på Youtube. Seilasen består ikke bare av finvær og kritthvite strender:

Julefeiring i Norge

Fra Martinique går det fly til Paris hver dag. Derfor fikk 29-åringen en etterlengtet julefeiring hjemme i Norge.

Hun var i Stavanger fram til årsskiftet, før hun dro tilbake til Karibia for å fortsette seilturen vestover mot Stillehavet og New Zealand.

– Det var veldig herlig å komme hjem til Stavanger og se alle kjente og kjære igjen. 2020 føltes som et ekstra langt år, så det var ganske etterlengta å komme hjem for en liten periode. Når man bor fast på båt så har man (som regel) ikke den samme luksusen som man tar for gitt når man bor i en leilighet eller hus. Som å kunne ta seg en lang varm dusj på slutten av dagen, ha ubegrensa med ferskvann, en maskin som vasker opp for deg og enkelt og greit

bare kunne trykke på en knapp for å trekke ned i do, skriver Carlsen.

Hjemmet og framkomstmiddelet til Carlsen og Pitman er 40 fot, 10 tonn og garantert sjøutsikt. FOTO: Privat

Fraråder reiser

Hjemme i Norge må de fleste ha hjemmekontor. Bare reiser innad i eget land er hyppig diskutert i forbindelse med pandemien.

I dag fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette rådet gjelder fram til 1. mars.

– Selv om vi har forholdt oss til pandemien i snart ett år, er vi fortsatt langt unna en normalsituasjon og smittesituasjonen endrer seg raskt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Derfor er reiserådene blitt videreført gjentatte ganger. Nordmenn oppfordres samtidig til å ikke planlegge utenlandsreiser i påsken.

– Burde dere ikke holdt dere hjemme nå?

– Hadde vi fortsatt vært i Norge, eller Europa, så tror jeg nok at vi hadde blitt i Norge. Men nå er vi allerede i Karibia, og «hjemme» er på båten. Å skulle reise tilbake til Norge nå hadde vært en ganske stor prosess for oss, både finansielt og logistisk sett. Sam er jo australsk, så han har uansett ikke visum til å komme til Norge lenger, skriver Carlsen.

Stenger New Zealand

Tidligere denne uka ble det kjent at New Zealand trolig kommer til å ha stengte grenser i hele 2021.

Likevel er landet fortsatt målet for turen.

– Vi vet at man kan søke om å komme inn dit med seilbåt, og vår båt er faktisk registrert der ettersom at Sam sin far er født og bor der. Så vi er optimistiske, skriver Carlsen.

