Her er de nominerte til #byasbeste takeaway!

Dere har nominert frem et bredt spekter av digg mat: Kebab, pizza, taco, dumplings, grillmat, burgere og vårruller er bare noe av mat man kan finne på menyene til spisestedene som er #byasbeste nominerte i år!

Her finner du en oversikt over fjorårets nominerte, og vinneren av #byasbeste takeaway i 2018:

Her kan du lese mer om årets kandidater og stemme på din favoritt nederst i saken:

Coyote Tacos

Hvor: Vågsgata 16, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Mellom forskjellige butikker kan man finne en meksikansk oase – Coyote Taco dukket opp i mars 2019 og har siden den gang levert ut store mengder med tortilla.

– So far, so good, forteller Kristian Jøssang, assisterende leder ved restauranten.

Hun tror taco-stedet ble nominert fordi tacoen deres er helt unik.

– Folk sier den er den beste, og vi er kry av den selv også. Vi lager autentiske tacoer, som samtidig passer for alle.

Coyote Taco har til å med sin egen meksikanske tortillamaskin!

– Alt lages fra bunnen av og alt er glutenfritt, legger NAVN til.

Desi Deli Pakistansk Restaurant

Hvor: Østervågkaien 15, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

– Det har vært et fantastisk eventyr. Siden oppstart er det himmel og hav i forskjell, sier Imtanan Malik om restauranten Desi Deli. For nøyaktig ett år siden åpnet de dørene og i november skal de feire jubileum med ny meny.

– Vi har gått fra å være et sted neste ingen visste om, til å ha vokst fordi folk har fortalt hverandre om oss. Slik har vi vokst naturlig det siste året, sier Malik, som er nominert til #ByasBeste takeaway for første gang.

– Det er så utrolig gøy og bli nominert.

– Hvorfor skal dere vinne?

– Det må være opp til kundene, som skal stemme, å svare på, sier Malik og smiler.

Yips Dumplings & Digg

Hvor: Pedersgata 33, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

I fjor høst begynte gjengen bak Yips Dumplings & Digg å pusse opp de nedslitte lokalene i Pedersgata. Noen måneder senere åpnet de take away, og i april sto endelig restauranten klart. Her serveres moderne asiatisk mat.

– Smakene våre er inspirert fra det kinesiske og japanske kjøkkenet, og vi forsøker å gi gjestene en god og ny smaksopplevelse. Jeg tror vi har mange smakskombinasjoner her som folk ikke har smakt før, sier daglig leder Tore Erevik om restauranten.

Han er tydelig på hvorfor Yips Dumplings & Digg skal vinne årets beste takeaway:

– Det er veldig mange gode steder i Stavanger, men vi vil vinne fordi vi er best på mat, sier Erevik med et glimt i øyet.

Express Pizza Curry Grill Kebab

Hvor: Randabergveien 53, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Express Pizza Curry Grill Kebab dukket opp på Tasta i 2002. Tasnim Fiaz, eier og daglig leder, forteller at tenåringene som spiste der da, kommer ennå tilbake, nå som voksne.

– Det går ennå veldig bra, og vi er veldig glade for å bli nominert.

Express har blitt nominert til #byasbeste to ganger tidligere, men har aldri vunnet. Fiaz håper hellet snur i år.

– Jeg tror gjestene våre nominerte oss fordi vi har god mat, som lages fra bunnen av, mye å velge mellom og gode priser.

Hekkan Burger Sandnes

Hvor: Vågsgata 15, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Hekkan Burger i Sandnes har vært oppe å gå i snart 3 år. Restaurantsjef i Sandnes, Linn Haga, tror kvalitets-trekullet, grillene, de nykvernede burgerne og røyksmaken er grunnen til at så mange foretrekker nettopp Hekkan Burger.

Ole Dysjaland, eier av Hekkan Burger, er enig, og mener populariteten ligger i håndverket:

– Vi lager våre burgere fra bunnen av. Det er et glemt håndverk; vi bearbeider råstoffene selv – uansett om vi skal selge 50 burgere på en mandag, eller 6000 på Gladmat. Vi gjør ikke kompromisser på håndverket. Derfor tror jeg vi ble nominert – jeg tror folk kan smake forskjellen, sier Dysjaland.

Lille Bangkok

Hvor: Langgata 25, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Til nyttår har Lille Bangkok i Sandnes eksistert i 4 år. Ekteparet Amporn Krailum og Kim Nilsen forteller at businessen bare går bedre og bedre:

– Vi har blitt kjent for god mat og gode smaker fra Thailand, forklarer Nilsen. – Her fornorsker vi ikke maten, men jobber for å gjøre den så autentisk som bare mulig.

I lokalet i Langgata er det kun kokker fra Thailand som lager maten.

– Folk kommer igjen, derfor vet vi at de setter pris på oss, og vi er ikke redd for å lage sterke retter.

Pasha

Hvor: Verksgata 1D, Stavanger.

Stella Marie Brevik

Inne på Pasha er grillen varm og luktene mange. Gjennom en glassvegg kan gjestene se maten deres bli tilberedt.

Øzcan Akbad, daglig leder ved den tyrkiske restauranten, hadde ikke forventet å bli nominert i år, siden det ikke er lenge siden restauranten begynte å satse på takeaway.

– Vi er takknemlige for å bli nominert, forteller Akbad.– At kundene nominerer oss betyr mye. Vi setter kundens behov ført og rettene våre lages nasjonale (tyrkiske, journ.anm.) måter. Kombinasjonen av kryddere og tilberedning er det som gjør maten vår utmerket!

Akbad tror kullgrillen, steinovnen, kort leveringstid og god mat er grunnen til at Byas-leserne har stemt frem Pasha.

Rice and Noodles

Hvor: Lagårdsveien 5C, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

Rice and Noodles åpnet dørene i Lagårdsveien i mai 2018 og serverer mat inspirert fra Sør-Øst Asia.

– Oppskriftene våre er fra min familie, og har vært med i tre generasjoner nå, sier innehaver Aaron Tran, som vil beskrive det første året med restaurantdrift slik:

– Det har vært overraskende bra. Vi har blitt tatt veldig godt imot i Stavanger.

Tran lager mye av maten selv, og forteller til Byas at alt lages fra bunnen. Han tror lokale råvarer og tradisjonsrike oppskrifter kan være grunnen til at Rice and Noodles er blitt nominert.

– Dette er en hard bransje, og det å bli nominert til denne prisen er virkelig stor stas. Jeg vil takke alle gjestene våre som har nominert oss. Det er de som gir meg gleden ved å lage mat.

Shahi Kitchen

Hvor: Pedersgata 10, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

I Stavangers matgate, Pedersgata, har familierestauranten Shahi holdt til siden 2016. Sammen med søsteren Farheen Javed serverer Samreen Javed indiske og pakistanske retter.

– Å åpne restaurant var egentlig pappaen vår sin drøm. Det var slik jeg og søsteren min fikk ideen om å starte Shahi, forteller Samreen Javed, som er daglig leder.

Hun forteller at restauranten har blitt godt tatt imot i Stavanger.

– Vi forsøker å tilby en helhetlig opplevelse for kundene våre. Maten skal være god, men vi vil også at det skal være hyggelig her inne. Derfor har vi dekorert litt for å gjøre det koselig, sier Samreen Javed.

Det er tredje gang Shahi blir nominert til #ByasBeste takeaway.

– Vi er veldig glade for nominasjonen og setter pris på alle de lojale kundene våre. Vi skal fortsette å gjøre vårt beste for dem.

Zouq

Hvor: Pedersgata 12

Pernille Filippa Pettersen

Daglig leder hos Zouq, Rizwan Rafiq, er midt i middags-rushet når Byas kommer. Fra kjøkkenet lukter det frisk koriander og nystekt nanbrød.

– Her går det unna, sier Rafiq og smiler. Han er godt kjent med #ByasBeste etter å ha vunnet hele to ganger tidligere.

– Det er veldig kjekt og bli nominert igjen. Vi kom på andreplass i fjor og i år ønsker vi å vinne, sier Rafiq.

Zouq har holdt til i Pedersgata i litt over fem år nå, og er ifølge innehaveren Norges eneste pakistanske restaurantkjede. Restaurant- og take away-kjeden har vokst seg ut av sine nåværende lokaler, og innen utgangen av året skal restauranten ta over bygningen i Pedersgata 4 og hvor de utvider med 80 sitteplasser.

– Zouq er et ærlig sted, har pakistansk mat i fokus, lager alt fra bunn og til en rimelig pris, avslutter Rafiq, før han må løpe å ta bestillingen til sulte kunder i restauranten.

Her finner du oversikten over resten av årets #byasbeste kåringer:

Her kan du stemme:

Det er mulig å stemme frem til onsdag 20. november, klokken 10.00.

Hvem har #byasbeste takeaway?