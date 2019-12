Disse popper opp i Stavanger sentrum i jula

Er det noen du savner? Denne lista kan vi bygge ut! Gi oss en lyd på tips@byas.no.

Cool Spot

Hva: Kunst- og bruktmarked

Hvor: Østervåg, lokalene over Sørbø og Katharina

Når: Lørdager fram mot jul

Stavangers største pop up-marked har 25 til 30 utstillere hver lørdag. Det hele begynte med en forespørsel om å arrangere et søndagsmarked, men ideen vokste seg større og større.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Markedet har fått navnet Cool Spot og startskuddet gikk 16. november. Gjengen i Østervåg holder stand helt til 14. desember.

Målet er at halvparten av utstillerne selger vintage- og secondhand-produkter, mens den andre halvdelen er lokale kunstnere eller håndverkere som stiller ut sine varer.

Hver lørdag byttes de fleste utstillerne ut, derfor er det noe nytt å finne på markedene hver helg.

– Det har vært stappfullt hver eneste lørdag, unntatt helga som var. Det kan nok ha noe med black friday å gjøre, sier initiativtaker Martha Nordahl Vatne.

Arrangørene har tidligere uttalt til Byas at de vil se på muligheten for å fortsette med markedene også etter at julehøytiden er over.

– Det har gått veldig bra, så det er en stor mulighet for at det skjer, sier Vatne.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

TWAS

Hva: Design og papir

Hvor: Kirkegata 21

Når: Mandag til lørdag (tom. 23. desember)

PlayDesign Studio ble startet opp av Aud Helen Eike Erdal og Ken Bakke i Stavanger for 13 år siden. Ut av alle ideene, kreativiteten og engasjementet for design, kom datterselskapet til verden: Things With a Story (TWAS).

TWAS står bak papirprodukter som notatbøker, gaveesker, kort og plakater. I tillegg til t-skjorter med kjente stavangeruttrykk. Alt er designet og produsert i Stavanger.

– Dagens hverdag er så digital at vi scroller oss vekk. Derfor satser vi på papir, sier Eike Erdal.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

TWAS hadde åpningsfest i de gamle lokalene til Carlings i Kirkegata den 25. november. Her blir de værende fram til 23. desember.

– Vi er overveldet over de fine tilbakemeldingene vi har fått, så får vi se om det kanskje kan bli en permanent butikk på sikt, sier hun.

Moi pop up-shop

Hva: Klær, plakater++

Hvor: Hverdagsgodt (Salvågergata 7)

Når: 14. desember (10 - 15)

Kristian Jacobsen

Stavanger-illustratøren stiller ut sine verk hos Hverdagsgodt, som nylig flyttet fra østre bydel.

– Jeg tar med meg litt plakater, klær og ymse fra studioet mitt i Fargegaten, sier Moi.

Spekteret varierer. Det blir rosa plakater av kongen og dronningen, men også illustrasjoner av Alexander Kielland som viser fingeren til cruiseskipene blir å finne på kafeen.

I tillegg blir det noen give aways til heldige vinnere.

Byas har også tatt kontakt med Torgterrassen, Arkaden, Magasin Blaa og Herbarium, men ingen av disse har pop up-butikker i jula.