Ungdom Stavanger lar ungdommene ta småjobber, men Sandnes sier nei Småjobbsentralen lar ungdommer tjene noen kroner i sommer, men nabobyene har valgt helt ulik praksis.

Småjobbsentralen får ungdom i alderen 13 til 17 år ut i arbeid i løpet av sommeren. I år er praksisen ulik i nabobyene Stavanger og Sandnes. Bildet er fra en småjobb i 2013, da ti lekeplasser i Sandnes skulle pusses opp. FOTO: Anders Minge

I Stavanger åpnet nemlig småjobbsentralen på Metropolis mandag. Ved hjelp av tjenesten kan ungdommer mellom 13 og 17 år bli sendt ut på småjobber i kommunen, som for eksempel hage- og vedlikeholdsarbeid.

I retur får tenåringene betalt for jobben de gjør. En vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Av smittevernhensyn har Sandnes valgt å ikke ha en småjobbsentral i år. Dermed går ungdommen glipp av å tjene noen ekstra kroner denne sommeren.

Hvorfor har de to nabobyene vurdert situasjonen så forskjellig?

Stavanger stiller krav

– Alle som skal ut på en jobb får med seg antibac. Ungdommene får heller ikke lov til å gjøre arbeid innendørs og vi ønsker helst at betaling skjer via Vipps, forteller Thomas Matre.

Han er daglig leder ved kulturhuset Metropolis, hovedkvarteret til småjobbsentralen i Stavanger.

Flere som benytter seg av den unge arbeidskraften er eldre, personer som regnes for å være i risikogruppen.

– Vi har laget en instruks som ungdommene skal følge. De skal vaske og sprite hender før de begynner jobben. De skal ikke ha fysisk kontakt og jobben blir avtalt enten elektronisk eller over telefon, forklarer Matre.

Byas får opplyst at Småjobbsentralen har rådført seg med og lagt fram smitteverntiltakene for kommunen. Arbeidet utføres derfor med kommunens velsignelse, men...

– Dersom det skulle komme en smitteoppblomstring igjen, så kan vi avslutte aktiviteten. Vi ønsker ikke å utsette folk for unødvendig risiko, avslutter Matre, og legger samtidig til at sentralen planlegger å holde åpent fram til 1. august.

Hagearbeid er en populær småjobb som flere ønsker hjelp til. FOTO: Kristian Jacobsen

Skrotet av hensyn til eldre

Sandnes har derimot valgt å bryte med tradisjonen og tilbyr ikke tjenesten i år.

– Vi har gått noen runder angående småjobbsentralen. De fleste av oppdragene blir utført for eldre, derfor ville vi ikke ha en jobbsentral i år, sier rådgiver i kulturetaten i Sandnes kommune, Roald Brekke.

– Sentralen i Stavanger har innført smitteverntiltak. Kunne ikke dere gjort det samme?

– Situasjonen er ny for alle. Her har vi landet på to forskjellige løsninger. Vi har heller valgt å styrke fritidstilbudet til ungdommen i Sandnes. Færre kommer til å dra på ferie i år, derfor er det ekstra viktig at ungdommen har aktiviteter og møteplasser denne sommeren, sier Brekke.

Han forteller at avgjørelsen om å kutte ut småjobbsentralen i Sandnes ble tatt i kommunens beredskapsgruppe i begynnelsen av mai.

Koronautbruddet har også gjort det vanskeligere for flere å skaffe seg sommerjobb i år. Selv om avgjørelsen om å skrote årets småjobbsentral ble tatt for over halvannen måned siden, ønsker ikke å Brekke å snu.

– Det var de samme reglene da som gjelder nå, sier Brekke og viser blant annet til avstand og håndvask.

– Derfor holder vi oss til vedtaket som ble gjort, avslutter han.

