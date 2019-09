Nå bør du bruke opp de gamle 50- og 500-lappene

For over ett år siden var det ikke lenger var mulig å bruke de gamle 100- og 200-lappene. Nå må du også være obs på at de gamle 50- og 500-lappene er på vei ut.

De nye 50- og 500-kronesedlene ble satt i sirkulasjon i oktober 2018. Fra 19. oktober utgår de gamle. Har du noen 50- eller 500-lapper liggende, kan det med andre ord være lurt å bruke dem så kjapt som mulig.

– Norges Bank oppfordrer publikum til å bruke eller sette gamle 50- og 500-kronesedler inn på konto før 18. oktober. Etter denne datoen kan du veksle dem inn gebyrfritt hos Norges Bank i minst ti år framover, opplyser presseansvarlig i Norges Bank, Bård Ove Molberg.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter 19. oktober er ingen forpliktet til å ta imot de gamle 50- og 500-kronesedlene, men ifølge Molberg står butikker, banker og andre fritt til å gjøre det også etter denne datoen.

Tall fra Norges Bank viser at det fremdeles er 50-lapper tilsvarende cirka 600 millioner kroner i sirkulasjon. For 500-kroneseddelen er summen cirka 4,4 milliarder kroner.

For de gamle 100- og 200-kronesedlene, som begge utgikk i mai 2018, er fremdeles cirka 1,7 milliarder kroner ikke vekslet inn.