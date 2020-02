Christina (24) begynte på studiet hun alltid hadde drømt om. Men det gikk ikke som planlagt

Men da Christina startet på studiet hun alltid har drømt om, viste det seg plutselig at det ikke var noe for henne likevel.

– Sykepleien har vært planen hele tiden. Kanskje fordi både moren min og søsteren min begge er det, så virket det naturlig, sier Christina Skar Lindstad (24).

Høsten i 2016, begynte hun på sykepleierstudiet på Høgskolen i Innlandet. Linjen hun alltid har sett for seg å gå.

– Da jeg begynte på sykepleien så tenkte jeg «nå er jeg 20 år, nå må jeg forte meg». Jeg følte veldig på presset om å bli ferdig.

Men det skulle ikke ta lang tid før hun opplevde at noe ikke føltes riktig.

– Jeg hadde mange gode venner og miljøet var kjempebra. Det var bare linja som ikke passet for meg.

Som et «fenomen»

Ifølge studieveiledere ved Universitetet i Stavanger, Siri Haugen og Anne Marit Aspenes, merket de på høsten 2018 en økning i antall henvendelser fra studenter som var usikre på studieretningen de hadde valgt.

– Vi snakket om det som nesten et «fenomen» i den forstand at vi merket at det var noe som skjedde da; at det er så mange som tar kontakt fordi de vil bytte, sier Haugen.

Aspenes legger til at de spesielt la merke til at de som kom til veiledning hos dem i denne perioden opplevde situasjonen de var i som svært vanskelig. De to studieveilederne er enige om at noe grunnen til økningen av henvendelser de får er at det har blitt mer åpenhet rundt det å få hjelp.

– Flere av studentene begynte nesten å gråte før de hadde lukket døra. Det er jo ikke nytt at man starter på et studieprogram og så finner ut at man ikke trives med eller mestrer det, sier Aspenes.

En del av «fenomenet» var at mange av studentene de møtte opplevde det som et veldig dramatisk valg - følelsesmessig - å skulle bytte studie, legger hun til.

Det sa stopp

Etter tre semestre på Høgskolen i Innlandet sa det stopp. Christina hadde presset seg gjennom noe hun egentlig ikke trivdes med. Hun hadde hørt på de som sa «bare fullfør, det er ikke lenge igjen», men det gikk ikke lenger.

– Alt føltes så meningsløst. Jeg er egentlig en morgenperson som står opp med én gang alarmen ringer, men på denne tiden grudde jeg meg til hver dag. Jeg var absolutt ikke motivert.

Hun snakket med fagansvarlig denne høsten, og hadde allerede vært inne på tanken om at sosionom var noe hun ville utforske mer.

– Jeg hadde ikke helt bestemt meg, men hun som var fagansvarlig var veldig forståelsesfull og åpnet opp for meg at det faktisk er greit å bytte. I tillegg sa en venn av meg «du kan bytte, men da må du gjøre det nå».

Tre dager etter sluttet hun.

Fakta: Usikker på studievalget? Her er 4 råd! For de som er usikre på om de har valgt rett, her er noen tips fra studieveilederne: Snakk med studieveilederne. Vit at det er OK å endre retning. Det er helt normalt. Og vit at det er helt greit å komme å snakke med oss. Snakk med medstudenter, venner eller familie Kanskje er det flere som opplever det samme som deg. Få noen andres perspektiver. Ikke ignorer følelsene. Ikke bare håp at det går bra. Det går som regel ikke bare over av seg selv. Ikke krisemaksimer. Det er ikke verdens ende, og du stenger ingen dører ved å velge på nytt.

Naturlig å «rote»

Anne Marit Aspenes som nå er studieveileder, forteller at hun selv startet på to forskjellige studier, før hun på tredje forsøk fant et studie hun trivdes med. Hun flyttet til Trondheim og startet å studere psykologi rett etter videregående.

– Jeg likte meg ikke der, og jeg likte ikke faget.

Etter ett år i Trondheim, søkte hun seg til Tromsø. Der startet hun på lektorutdanning, men det føltes heller ikke rett.

– Etter det følte jeg at jeg hadde rota så mye, og at jeg hadde kasta bort så mye tid.

Hun bestemte seg for at hun ville satse på å bli bibliotekar. Det var tre år og så skulle hun være ferdig.

– Da skulle jeg bite sammen tennene og bare fullføre noe.

Til hennes overraskelse likte hun seg veldig godt på linja, og endte opp med å ta en master.

– Det viser hvert fall at det å være usikker på det man har valgt, ikke er nytt. Jeg startet jo med studier i 2002, sier Aspenes.

Når hun ser tilbake på studieårene, ser hun det med helt andre øyne. Det hun den gang tenkte på som rot, beskriver hun nå som en naturlig og sunn utvikling.

Hun forklarer følelsen av at hun måtte sette livet på pause for å være student.

– Men du lever jo hele veien.

Fant lidenskapen

Christina søkte seg inn på sosionomstudiet så fort det var mulig. Høsten 2018 startet hun ved Universitetet i Stavanger. Endelig føler hun at hun fant det som passet for henne.

– Da jeg først startet på UiS, så tenkte jeg «herregud, jeg kommer til å være 25 når jeg er ferdig», men nå er jeg veldig fornøyd med valget jeg har tatt.

Den 24 år gamle sosionomstudenten føler selv at hun har forandret tankegangen helt fra hun var 20 år og relativt ny i studenttilværelsen. Hun mener at for henne var det viktig å tenke at hvis man føler at man har tatt et bra valg så har det ikke så mye å si hvor lang tid det tar.

– Livet er så langt. Og det er så mye som skjer mellom du er 20 år til du er 70.

Søk på nytt

Når det kommer til å bytte studiet, mener studieveilederne Aspenes og Haugen at det er viktig å presisere at det er ikke bare å bytte «der og da».

– Det er det veldig mange som kommer til oss og tror at de kan det, fordi de har hørt noen rykter om at noen har gjort det. Sånn er det ikke, vi må forholde oss til vanlige frister og ventelister, sier Haugen.

Søknad for opptak ved høyere utdanning etter sommeren 2020 via Samordna Opptak åpner den 1. februar og fristen går ut 15. april. Med unntak av noen søkere og studier som har frist 1. mars.

Noen studier har også helt andre frister som for eksempel grunnutdanningene ved Fakultet for utøvende kunstfag. Husk å sjekke frist til det studiet du skal søke.

